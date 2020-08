vor 34 Min.

Die Initiative für das Lauinger Kneippbecken kommt zu spät

Plus Schon längst hätten die Bürger sich in die Diskussion um das Becken am Donauufer einschalten können. Doch jetzt wird sich an den Plänen wohl nichts mehr ändern.

Von Jonathan Mayer

Die Realisierung des neuen Donauufers in Lauingen sorgt immer wieder für Unmut in der Bürgerschaft. Als Anfang des Jahres klar wurde, dass die ursprüngliche Kostengrenze von 600.000 Euro weit überschritten wird, hagelte es bereits Kritik. Jetzt sorgt also das Kneippbecken für Ärger.

Einigen Bürgern stößt sauer auf, dass die Anlage entfernt werden soll. Deshalb sammeln sie nun Unterschriften für den Erhalt. Und das ist im Sinne der Bürgerbeteiligung auch höchst lobenswert.

Donauufer in Lauingen: Alternative für das Kneippbecken könnte teuer werden

Die Aktion kommt allerdings deutlich zu spät. Denn der Beschluss des Stadtrats ist sieben Monate alt, schon damals stand fest, dass die Kneippanlage den Modernisierungsprozess nicht überstehen wird. Trotzdem formiert sich erst jetzt Widerstand, viel zu spät, um die Baumaßnahmen noch zu verhindern. Denn die Förderanträge für die Maßnahme sind bereits durch, die Bagger sollen bald anrollen. Jetzt die Pläne zu ändern, hätte wohl nochmals explodierende Kosten zur Folge – auch, weil die Fördermittel möglicherweise in Gefahr wären.

Die Aussagen von beiden Seiten, man habe nicht gewusst, dass das kürzlich eröffnete Tretwasserbecken im Luitpoldhain zum Kneippen ungeeignet ist, erscheinen da fadenscheinig. Denn dass Wasser aus einem Fischteich nicht gleichwertig mit frischem Quellwasser ist, sollte jedem bewusst sein.

Am Ende bleibt die Frage nach der Alternative: Das Kneippbecken abreißen, nur um wenige Meter weiter ein neues zu errichten? Das klingt nach einem teuren Vergnügen, das sich die Stadt in den kommenden Jahren im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht leisten sollte. Das Ende der mehr als 30 Jahre alten Anlage scheint damit besiegelt.

