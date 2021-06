Nach Corona beginnt der Jugendaustausch wieder

Rotary Clubs bieten Schülern und Schülerinnen ab 14 Jahren und jungen Erwachsenen bis 30 Jahre Austauschprogramme in der ganzen Welt. Am 7. Juli findet die erste deutschlandweite Online-Info- Veranstaltung dazu statt. Mehr als 600 Jugendliche entsendet der hiesige Jugendaustausch jedes Jahr in Länder überall auf der Welt. Dort werden sie von örtlichen Rotariern empfangen und betreut. Sie lernen über den Zeitraum von drei Monaten, einem halben oder einem ganzen Jahr neue Kulturen, eine neue Sprache und neue Freunde kennen. Während der Coronapandemie war an Jugendaustausch nicht zu denken, doch nun soll es endlich wieder losgehen. Was dabei beachtet werden muss, worauf man sich freuen kann – das erfahren Interessierte in einer Online-Veranstaltung.

Verantwortliche und ehemalige Teilnehmer am Jugendaustausch stehen Rede und Antwort. Die unabhängige Serviceorganisation bietet jedes Jahr die Möglichkeit, als junger Mensch im Rahmen von Feriencamps, als Familienaustausch ein paar Wochen oder ein Jahr im Ausland zu verbringen und dort auch zur Schule zu gehen oder ein Praktikum zu machen. „Bewerben kann sich jede und jeder“, betont Alexandra Leo vom Rotary Club Dillingen, die ebenfalls hinter der Online-Info-Veranstaltung steht. „Das Programm ist offen für alle – unabhängig von Nationalität, Konfession oder Zugehörigkeit zu einem Rotary-Club.“ (pm)

beginnt am Mittwoch, 7. Juli, um 19 Uhr. Anmeldung unter die-welt-erleben-mit-rotary.de – Kontakt zum Rotary Club Dillingen und Informationen zu den Austauschprogrammen über die Internetseite dillingen-donau.rotary.de