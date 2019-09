vor 18 Min.

Die Wiesn-Mutti aus Bachhagel fährt jeden Tag aufs Oktoberfest

Claudia Staudenecker fährt jeden Tag auf das Münchner Oktoberfest und ist dort überall bekannt. Für diese Leidenschaft investiert die 56-Jährige viel Zeit.

Von Cecilia Weber

„Schon seit mindestens 25 Jahren gehe ich auf die Wiesn“, sagt Claudia Staudenecker. Am Anfang war sie nur am Wochenende auf dem großen Münchner Volksfest. Inzwischen hat sich das geändert: „Irgendwann ist es immer mehr und mehr geworden.“ Schon seit Jahren besucht sie täglich das Oktoberfest, auf dem es an diesem Samstag, 21. September, wieder den Bieranstich gibt. Auch dieses Mal will sie alle 16 Tage dabei sein. „Es ist schon eine anstrengende Zeit, aber es macht auch Spaß“, sagt die 56-Jährige. Für diese Zeit nimmt sie Urlaub, anders wäre es, laut der Bachhagelerin, nicht zu schaffen. „Einmal habe ich nicht freibekommen, das war für mich sehr schlimm“, erklärt der Wiesn-Fan.

Jeden Oktoberfest-Tag fährt sie mittags von zuhause los. Oft nimmt sie Freunde mit, damit sie sich die Spritkosten teilen kann. Wenn sie in München ankommt, dreht sie eine Runde auf dem größten Volksfest der Welt und besucht ihre Freunde.

Wie Staudenecker in jedes Wiesn-Zelt kommt

In die Brauereizelte komme die 56-Jährige ohne Probleme, weil sie überall jemanden kenne. „In Kufflers Weinzelt hatte ich vergangenes Jahr sogar jeden Tag meinen eigenen Platz an der Bar“, erklärt Staudenecker. Dort geht sie täglich hin und lässt ihren Wiesn-Tag ausklingen. Staudenecker trinkt aber keinen Alkohol: „Mir reicht eine Cola.“ Bis Ladenschluss bleibt sie in diesem Zelt. Auch ihre mitangereisten Freunde müssen es solange aushalten: „Das ist meine Wiesn, da müssen die anderen dann durch.“ Doch zu den Feierwütigen zählt die 56-Jährige nicht. Sie sitzt an ihrem Platz an der Bar und unterhält sich mit den Gästen. „Ich habe viele Freundschaften dort geschlossen“, sagt Staudenecker. Oft hilft sie auch dem Personal und zeigt ihnen, wo die Leute schon lange auf ihre Getränke warten. Bis sie in Bachhagel wieder ankommt, kann es schon mal 3.30 Uhr in der Nacht werden. „Da bin ich dann schon richtig müde“, sagt Staudenecker. Aber bevor die 56-Jährige sich endlich ins Bett legt, wäscht sie die Flecken aus ihrem Dirndl. Mittlerweile hat sie 16 Dirndl in ihrem Schrank hängen. Am nächsten Tag geht es dann wieder von vorne los und das Team von Kufflers Weinzelt wartet schon auf seinen Stammgast. „Die sind wie eine Familie für mich“, sagt die Bachhagelerin. Deshalb haben ihr die Angestellten einen besonderen Spitznamen gegeben: „Dort bin ich die Wiesn-Mutti.“

Die Frau aus Bachhagel ist auf der ganzen Wiesn bekannt

Staudenecker ist aber nicht nur in ihrem Stammzelt bekannt, sondern auf der ganzen Wiesn. Bei jedem Wiesn-Start begrüßt sie ihre Freunde und Bekannten in den Zelten oder die Angestellten der Stände, wie der Heinz Wurst- und Hähnchenbraterei. „Ich weiß, an welchem Stand die Lebkuchenherzen am wenigsten kosten“, sagt die 56-Jährige.

Von A wie Anstich bis Z wie Zapfenstreich: Das Wiesn-ABC 1 / 26 Zurück Vorwärts A wie Anstich: Um Punkt zwölf Uhr sticht der Münchner Oberbürgermeister am ersten Wiesn-Samstag in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt das erste Fass an und ruft: "O'zapft is!"

B wie Bier und Brezn: Bilden eine Art Corporate Identity des Festes. Kein Wiesn-Plakat kommt ohne Bilder von Brezn und Bierkrügen aus.

C wie Camping: Ein Hotspot ist während des Festes der Campingplatz in Thalkirchen. Vorzugsweise Australier leben dort in Zelten. In Campern kommen die Italiener, sie parken gern nah am Festgelände. Mancher stand nach dem Bierzeltbesuch schon ohne Schlafplatz da - abgeschleppt.

D wie Dirndl: Gibt es billig rund ums Festgelände. Mit Landhausmode hatte der Trachtenhype begonnen und über untraditionelle Minidirndl zuletzt zu einem etwas gehobeneren Stil geführt. Insider meinen allerdings: Die Pracht der Tracht verblasst langsam wieder.

E wie Essen: Wagenladungen davon werden verzehrt. Mehr als hundert Ochsen, fast 60 Kälber, gut 360.000 Hendl und mehr als 28 Tonnen gebrannte Mandeln verspeisten hungrige Gäste 2016.

F wie Flirten: Flirten gehört zur Wiesn wie Brezn, Bier und Blasmusik.

G wie Gspusi: Klappt es mit dem Flirten, hat man - für mindestens einen Abend - ein Gspusi.

H wie Hügel: Im Winter fahren Kinder mit dem Schlitten hinunter, zur Wiesn-Zeit geht es auf dem Hügel hinter den Zelten nicht gerade jugendfrei zu. Paare kommen sich näher, Wiesngäste erleichtern ihre Blase oder ihren Magen, manche schlafen dort ihren Rausch aus. Mit den verstärkten Kontrollen ist hier allerdings mehr Ordnung eingekehrt.

I wie Italiener-Wochenende: Das mittlere der drei Wiesn-Wochenenden gilt traditionell als besucherstärkstes - und Zehntausende italienische Gäste tragen ihren Teil dazu bei.

J wie Jubel: Er brandet auf, wenn der Oberbürgermeister das erste Fass angezapft hat und das Bier endlich in Strömen fließt.

K wie Käferzelt: Hier knutschten die Effenbergs, und zum traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern bringen die Spieler ihre Frauen mit. Das nach der Wirtsfamilie Käfer benannte Zelt am Ende der Bierstraße ist nobel und das Promi-Zelt Nummer eins.

L wie Lebkuchenherz: Spatzl, Mausi oder der schlichte "Gruß vom Oktoberfest" - wer ohne Lebkuchenherz von der Wiesn nach Hause geht, ist selbst schuld.

M wie Maß: Die Maß ist weiblich und sie wird mit kurzem a und scharfem s gesprochen. Wer "ein Maaaß Bier" bestellt, outet sich sofort als Zugroaster. 6,6 Millionen Maß tranken die Gäste 2016. Die Preise für eine Maß liegen in diesem Jahr, je nach Festzelt, zwischen 10,60 Euro und 10,95 Euro.

N wie Noagerl: Der unappetitliche Rest in der Maß heißt Noagerl und teilt die Welt in drei Typen von Trinkern: Die, die auf den letzten Schluck verzichten, die, die ihn trinken, und die, die ihn gleich in die nächste Maß kippen.

O wie Öffnungszeit: Kompliziert. Ab 9.00 Uhr dürfen Gäste aufs Festgelände. Der Bierausschank beginnt an Wochenenden um 9.00, unter der Woche um 10.00 Uhr. Fahrgeschäfte sperren um 10.00 Uhr auf. Schluss mit Musik und Bier ist je nach Zelt zwischen 22.30 Uhr und 0.30 Uhr, bei den Schaustellern endet der Betreib zwischen 23.30 und 24.00 Uhr.

P wie Prosit der Gemütlichkeit: Es ist der Wiesn-Gassenhauer schlechthin. Wenn er ertönt, heißt es: Hoch die Krüge und gsuffa.

Q wie Quiz: Sind Sie fit für die Wiesn? Sprechen Sie Bayerisch? Vor dem Fest kursieren allerlei Fragebögen, wobei das Abschneiden bei den Tests keinerlei Konsequenz für den Wiesnbesuch hat.

R wie Reservierung: Sie ist an sich kostenfrei, die meisten Zelte verlangen aber den Kauf von Verzehrgutscheinen, etwa für zwei Maß Bier und ein Hendl. Im Internet werden Reservierungen aber zu astronomischen Preisen gehandelt, 3000 bis 6000 Euro für einen Zehnertisch kann man loswerden.

S wie Sicherheit: Alljährlich wird das Sicherheitskonzept angepasst. Seit 2016 sind Taschen und Rucksäcke mit mehr als drei Litern Volumen verboten. Das Festgelände ist mit einem Zaun rundum abgeschirmt. Ordner kontrollieren Besucher an den Eingängen. Zu den Neuerungen dieses Jahr zählt eine Lautsprecheranlage, um Gäste bei einem Alarm besser zu leiten.

T wie Terrorsorgen: Sie erreichten die Wiesn 2009. Das Terrornetzwerk Al Kaida hatte in einem Drohvideo den Haupteingang des Volksfestes gezeigt. Poller und Betonsperren wurden damals als Schutz vor Angriffen mit Autos installiert. Damals allerdings dachte man an Autobomben. Heute gilt die Sorge auch Lastwagen ohne Sprengstoff.

U wie Umsatz: Wer wie viel verdient auf der Wiesn, ist ein großes Geheimnis. Allerdings müssen die Wirte dieses Jahr ihre Umsätze gegenüber der Stadt offenlegen. Denn um die erhöhten Kosten für die Sicherheit zu finanzieren, werden sie mit einer Umsatzpacht zur Kasse gebeten.

V wie Vollrausch: Auch wenn die Verantwortlichen immer wieder den traditionellen Charakter der Wiesn betonen: Für viele ist sie in erster Linie die größte Bierfest der Welt, das entsprechend oft im Vollrausch endet.

W wie Weinzelt: Kaum zu glauben, aber nicht überall auf der Wiesn gibt es Bier aus Maßkrügen. Im Weinzelt trinkt man - wie der Name schon sagt - Wein. Aber nicht aus dem Maßkrug. Außerdem gibt es Weißbier.

X wie xuffa: Nicht die gebräuchlichste Schreibweise. Aber wenn es zur Wiesn wieder heißt "oans, zwoa, drei...", dann kann der bierselige Münchner "gsuffa" rufen oder eben auch "xuffa". Rein grammatikalisch ist "xuffa" (oder "gsuffa") das Partizip Perfekt von "saufen". Faktisch ist es ein Imperativ und fordert auf, die Maß Bier krachend gegen eine andere zu donnern und einen tiefen Schluck zu nehmen.

Y wie Yokohama und Yangon: Die Wiesn ist ein Exportschlager. Sogar in Yangon in Myanmar und in Yokohama in Japan gibt es ein Oktoberfest.

Z wie Zapfenstreich: Um 22.30 Uhr ist in den meisten großen Zelten Schluss: Ab dann gibt es kein Bier mehr. Die letzte Stunde verbringen die Ordnungskräfte vor allem damit, betrunkene Gäste aus den Zelten zu treiben. (dpa, sli)

Jedes Jahr trifft sie auf bekannte Gesichter, so hat die Wiesn-Mutti schon einige Prominente kennenlernen dürfen. „Ich bin zum Beispiel Udo Jürgens, Claudia Schiffer oder Jochen Horst begegnet“, sagt Staudenecker. Inzwischen ist sie selbst eine kleine Bekanntheit auf dem Münchner Oktoberfest geworden. Nur der „Wiesnschurli“ sei noch extremer als die Bachhagelerin. Der österreichische Wiesn-Fan geht bereits seit 35 Jahren jeden Tag auf das Volksfest. „Er hat dafür extra eine Wohnung in München“, sagt Staudenecker.

Wie sich die Leidenschaft für das Oktoberfest entwickelt hat

Wegen dieser Verbundenheit und der gemeinsamen Leidenschaft haben sich die zwei Wiesn-Fans schnell kennengelernt. „Mit dem Schurli bin ich befreundet, manchmal stimmen wir sogar unsere Outfits aufeinander ab“, erklärt die 56-Jährige. Dieses Jahr strickt die Bachhagelerin Wadenwärmer, die sich der Österreicher gewünscht hat. „Ich hoffe, ich schaffe es noch. Bei den ganzen Vorbereitungen hat man nicht mehr viel Zeit“, sagt Staudenecker. Schon Wochen vorher bereitet sie sich auf die 16 Tage vor.

Blasmusik, Brathendl und Bier: Das Münchner Oktoberfest lockt viele Touristen an. Dazu gehört eigentlich Tracht - aber ist sie auch ein Muss? Video: dpa

Neben dem Organisieren von Fahrgemeinschaften muss sie sich überlegen, welches ihrer Dirndl sie tragen möchte. „Ich mache das immer spontan, je nachdem, wie ich mich fühle“, sagt die Wiesn-Mutti.

Wie sich diese Leidenschaft so entwickeln konnte, kann sie sich nur so erklären: „Ich bin während der Oktoberfest-Zeit geboren.“ Sie hat dieses Jahr am ersten Wiesn-Sonntag Geburtstag und wird ihn – wo auch sonst – auf dem Volksfest verbringen. „Es liegt mir im Blut. Ich bin einfach ein Wiesn-Madl.“

Lesen Sie dazu auch:

Wie sorgt die Münchner Polizei 2019 für Sicherheit auf der Wiesn?

Anreise, Sitzplätze, Verbote: So gelingt der Oktoberfest-Besuch

Themen folgen