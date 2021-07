Dillingen

Bauarbeiten: Bald ist die Staustufe in Dillingen wieder gesperrt

Das Gerüst im Unterwasser des Wehrs, also auf östlicher Seite der Staustufe, soll noch weiter in die Höhe wachsen.

Plus Die Arbeiten am Donauwehr gehen voran. Das Wetter hat den Bauarbeiten am Wasserkraftwerk jedoch einen Dämpfer versetzt. Kann die geplante Bauzeit eingehalten werden?

Von Christina Brummer

Nach 40 Jahren im Einsatz bekommt die Staustufe in Dillingen nun eine Frischzellenkur. Für die Baumaßnahme muss der Übergang immer wieder zeitweise abgesperrt werden.

