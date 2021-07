Bei zwei Unfällen in Dillingen werden drei Menschen verletzt

Zwei Unfälle haben sich am Montagabend in Dillingen ereignet. Bei einem wurden ein 19-Jähriger und eine 18-Jährige verletzt, beide mussten ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden waren nach Angaben der Polizei am Montag um 18.55 Uhr mit einem Roller zusammen auf der Donauwörther Straße stadtauswärts gefahren. Vor der Einmündung zur Klemens-Mengele-Straße fuhr der 19-Jährige auf dem Fahrradschutzstreifen verbotswidrig rechts am Wagen eines in gleicher Richtung fahrenden 26-jährigen vorbei, der just in diesem Augenblick nach rechts in die Klemens-Mengele-Straße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der 19-Jährige und die 18-Jährige zogen sich Schürfwunden zu und wurden mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Die Höhe des Gesamtunfallschadens schätzt die Polizei auf ungefähr 2.250 Euro.

24-Jährige erleidet bei Unfall leicht Verletzungen

Leichte Verletzungen erlitt eine 24-jährige Fahrerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall, der sich kurz vor 20 Uhr auf der Kreisstraße DLG 42 in Dillingen ereignete. Die 24-Jährige war zwischen dem Ortsausgang Dillingen und dem Lauinger Kreisverkehr „Mausfalle“ unterwegs.

Ein nachfolgender 17-jähriger Fahranfänger, der im begleitenden Fahren hinter der Zweiradfahrerin in gleicher Richtung unterwegs war, überholte die 24-Jährige und scherte aufgrund Gegenverkehrs so dicht vor dieser wieder ein, dass es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Leichtkraftrad kam.

Die 24-Jährige stürzte von ihrem Roller und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 2.500 Euro. (pol)

