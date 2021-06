Das feierliche Gelöbnis der Bundeswehr in Dillingen, dieses Mal mit Maske

Auf dem Exerzierplatz der Dillinger Kaserne geloben 32 Soldaten, der Bundesrepublik treu zu dienen. Der Bataillonskommandeur Krahl erinnert an eine Zäsur, die nun fast genau zehn Jahre her ist.

32 Rekrutinnen und Rekruten haben ihr feierliches Gelöbnis, beziehungsweise ihren Diensteid, beim Informationstechnikbataillon 292 in Dillingen abgelegt. Bei strahlendem Sonnenschein gelobten oder schworen sie, „der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“.

Das feierliche militärische Zeremoniell fand pandemiebedingt auf dem Exerzierplatz der Luitpold-Kaserne in nicht öffentlichem Rahmen statt.

Bataillonskommandeur Oberstleutnant Markus Krahl begrüßte die Soldaten, die mit Masken angetreten waren, und erinnerte an die Aussetzung der Wehrpflicht. Er ging zudem auf den militärhistorischen Ursprung ein. „Vor fast genau zehn Jahren beschloss der Bundestag, die Wehrpflicht auszusetzen.

Der Wehr- als Ehrendienst, die Armee als Schule der Nation

Dies stellte im Jahre 2011 eine Zäsur in der deutschen Militärgeschichte dar.“ Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts sei ihre Einführung zu den sogenannten preußischen Reformen gezählt worden, war sie doch ein Symbol für die Aufwertung des Soldatenstandes. „Seinen Wehrdienst abzuleisten – ja ableisten zu dürfen – galt von da an als Ehrendienst und die Armee als Schule der Nation“, erläuterte Krahl.

Dillingens Oberbürgermeister erinnert an eine besondere Aktion

Oberbürgermeister Frank Kunz, verwies in seinem Grußwort auf die traditionsreiche und sehr gute Beziehung zwischen der Stadt Dillingen und „ihren“ Soldaten. Vor zehn Jahren kämpften Dillinger Bürgerinnen und Bürger „im Schulterschluss“ mit den Soldatinnen und Soldaten für den Erhalt der Luitpold-Kaserne. Mit Erfolg, wie Kunz betonte.

Der Kommandeur der Schule Informationstechnik der Bundeswehr, Brigadegeneral Rainer Simon, übernahm als einer der Ehrengäste die Gelöbnisrede. Mit seinem Grußwort bedankte er sich bei den Rekrutinnen und Rekruten für deren Entscheidung, ihren Dienst bei der Bundeswehr zu versehen. „Dienen ist keine Selbstverständlichkeit. Sie übernehmen Verantwortung, Demokratie, Recht und Freiheit zu schützen, als Bürger und Soldat.“

Seit Mitte April sind die Rekrutinnen und Rekruten in Dillingen

Die Rekrutinnen und Rekruten wurden laut Pressemitteilung bereits zum 1. April eingezogen. Sie begannen ihren Dienst zunächst im Fernunterricht unter Verwendung von Lernunterlagen. Nach kurzzeitiger Isolationsphase traten sie am 19. April ihren Dienst in der Dillinger Luitpold-Kaserne an.

Die Hygiene-Schutzmaßnahmen sehen vor, weitestgehend keinen physischen Kontakt zu anderen Truppenteilen zu haben, wie auch einen wöchentlichen freiwilligen Selbsttest durchzuführen. Mit diesen Maßnahmen soll das Ansteckungsrisiko der Ausbildungsgruppe minimiert werden. Bereits am 28. Juni werden die Soldaten den Dienst in ihrer neuen Stammeinheit antreten. (pm)