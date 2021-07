Dillingen

In Dillingen entstehen 15 neue Reihenhäuser

15 Reihenhäuser (oben im Modell) werden in der Robert-Bosch-Straße in Dillingen auf dem Gelände neben Herrmann Schuhe und Mode gebaut. Und die Grundschule in Schretzheim erhält einen Erweiterungsbau (grün gekennzeichnet).

Plus Jürgen Herrmann und Jürgen Holzner investieren beim Schuhgeschäft in der Robert-Bosch-Straße in Dillingen. Der Stadtrat bringt ein weiteres Millionenprojekt auf den Weg.

Von Berthold Veh

Große Diskussionen gab es in dieser letzten Sitzung vor der Sommerpause im Dillinger Stadtrat nicht. Dennoch hat das Gremium zwei Millionenprojekte auf den Weg gebracht. Jürgen Herrmann ist bei der Sitzung unter den wenigen Gästen auf der Empore im Stadtsaal dabei.

