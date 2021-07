Dillingen

Mega-Projekt in Dillingen: So geht der Bau der Mittelschule voran

Plus Statt Sanierung sollte es ein Komplettneubau sein: Die Dillinger Mittelschule nimmt Formen an. Sieht so die Schule der Zukunft aus?

Von Berthold Veh

Es ist das Mega-Projekt der Stadt Dillingen, der Neubau der Mittelschule. Die Fertigstellung kommt in Riesenschritten voran. Im Herbst sollen die Schüler und Schülerinnen und die Lehrer und Lehrerinnen umziehen. Schulleiter Markus Reutter und Lehrerin Daniana Springer Peixoto ist die Freude über das Werk anzusehen. Bei einer Führung für die Dillinger Stadträte und Stadträtinnen huscht den beiden Pädagogen am Montagnachmittag immer wieder ein Lächeln übers Gesicht.

