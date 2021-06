Dillingen

Neuer Stadtrundgang: Dillingen unten von oben erkunden

An insgesamt sechs Orten in Dillingen hängen diese QR-Codes, hinter denen sich Videos mit spannenden Informationen befinden.

Plus Seit dem Digitaltag gibt es einen neuen Rundgang durch die Kreisstadt. Mithilfe von QR-Codes die Stadt von oben betrachten. Ein Rätsel gibt es auch.

Von Silva Metschl

Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, was sich hinter den QR-Codes versteckt, die in Dillingen hängen: Zum Digitaltag 2021 haben die Bayernlabs in Dillingen und Eichstätt sich eine digitale Erlebnistour durch die beiden Städte einfallen lassen (wir berichteten). Alles, was es dafür braucht, ist ein internetfähiges Handy mit QR-Code-Scanner, Lust auf Bewegung und etwas zum Schreiben.

