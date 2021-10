Dillingen

"Paradies Left Behind" von Flüchtlingen auf Samos feiert in Dillingen Premiere

Plus Junge Studierende haben die Situation in einem Flüchtlingslager auf Samos festgehalten. „Paradise Left Behind“ wurde in Dillingen vorgestellt.

Von Laura Mielke

Mit Corona war in den Nachrichten nicht viel Platz für andere Themen. Man hat sich auf die eigenen Probleme konzentriert und dabei die anderer Menschen aus den Augen verloren. Beispielsweise derer, die auf der Flucht sind und in Camps feststecken. So beschreibt die Filmstudentin Eva Neidlinger, gebürtig aus dem Raum Günzburg, die Situation im vergangenen Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

