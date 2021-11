Unbekannte stehlen in Dillingen Fahrzeugteile von Autohaus

Bislang unbekannte Täter sind in einem Autohaus in Dillingen eingebrochen. Sie öffneten Transporter und stahlen Autoteile. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In Dillingen haben Unbekannte Autoteile in hohem Wert gestohlen. Im Zeitraum von Montag, gegen 17 Uhr, bis Dienstag gegen 17 Uhr verschafften sich laut Bericht der Polizei vermutlich mehrere Unbekannte Zutritt auf das Gelände eines Autohauses in der Carl-Benz-Straße. Dort gelang es den Tätern, mehrere neuwertige Transporter zu öffnen sowie zahlreiche Fahrzeugteile zu entwenden. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unbekannten haben in Dillingen Teile im fünfstelligen Eurobereich gestohlen

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeugteile liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Zum Abtransport der Beute dürfte ein unbekanntes Fahrzeug von Nöten gewesen sein. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0, insbesondere zu verdächtigen Personen und verdächtigen Fahrzeugen im genannten Zeitraum. (pol)