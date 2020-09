vor 4 Min.

Dillingen/Wertingen: Ein besonderer Jahrgang wurde verabschiedet

Auch am Wertinger Krankenhaus gibt es heuer wieder erfolgreiche Absolventen.

Der letzte Jahrgang der Gesundheits- und Krankenpflege in Dillingen und Wertingen ist abgeschlossen. So geht es für die jungen Menschen jetzt weiter.

Mit einem bemerkenswerten Ergebnis haben an der Kreisklinik St. Elisabeth elf Schülerinnen und vier Schüler und an der Kreisklinik Wertingen 13 Schülerinnen der jeweiligen Berufsfachschule für Pflege ihre Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pflegern abgeschlossen.

15 der frisch gebackenen examinierten Pflegefachkräfte übernehmen die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen direkt, einige wechseln zu anderen Kliniken in der Region, wieder andere setzen die Ausbildung spezifiziert fort oder beginnen ein Studium.

Bedingt durch die Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie mussten der Prüfungsablauf und die Abschlussveranstaltung Anfang September angepasst werden. Hinter den Absolventen liegen laut Pressemitteilung rund 2100 Stunden Theorie und etwa 2500 Stunden in der Praxis.

Welches Ziel damit in Dillingen und Wertingen erreicht worden ist

Während ihrer Ausbildung wurden die Schüler von den Lehrkräften der Berufsfachschulen für Pflege, den Praxisanleitern sowie den Pflegekräften auf den Stationen begleitet. „Unser Ziel ist es, Menschen, die den Pflegeberuf erlernen möchten, zu begleiten, anzuleiten und zu fördern, um sie schließlich zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Mit dem bestandenen Examen der gesamten Klasse 2017 bis 2020 haben wir dieses Ziel erreicht.

Die beiden Abschlussklassen 2017 bis 2020 an den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen. Bild: Kreiskliniken

Darauf können alle Akteure, die zur Ausbildung beigetragen haben, vor allem aber unsere Absolventen sehr stolz sein.“, erklärte Gertrud Waltinger, Schulleiterin an der Kreisklinik St. Elisabeth, für welche es zu ihrem Rentenantritt die letzte Abschlussklasse war.

„Der konstante Einsatz unserer Schülerinnen und Schüler sowohl im Unterricht als auch in den Praxisphasen auf Station erfordert Willensstärke, enorme Belastbarkeit und eine große Portion Liebe zum Beruf. Ich möchte mich an dieser Stelle für die außerordentliche Motivation und Leistung aller bedanken und wünsche unseren Absolventinnen und Absolventen alles Gute für die berufliche Zukunft“, sagte Uli-Gerd Prillinger Geschäftsführer der Kreiskliniken. Er gratulierte dem Examenskurs per Videobotschaft.

Worauf Dillingens Landrat stolz ist

Landrat Leo Schrell fügte zu seinen Glückwünschen hinzu: „Sie haben eine anspruchsvolle und lehrreiche Zeit hinter sich und konnten in den vergangenen drei Jahren mit Sicherheit viele Eindrücke für Ihren weiteren beruflichen Weg mitnehmen. Zudem freue ich mich, dass Sie alle sich für einen abwechslungsreichen und menschlichen Beruf entschieden haben, in dem Sie eng mit den Menschen zusammenarbeiten.“ Gerade in Zeiten des Pflegenotstandes sei es den Kliniken als Ausbildungsstätte und Schule ein Anliegen, auf die Wichtigkeit des Pflegeberufes aufmerksam zu machen. „Wir sind stolz darauf, mit unserer praxisorientierten Ausbildung den Auszubildenden nicht nur das reine Handwerk, sondern auch wichtige Werte im Pflegeberuf vermitteln zu können.“

Die Namen der Absolventen in Dillingen und Wertingen

Das Examen an den Berufsfachschulen für Pflege Dillingen und Wertingen/Ebersberg der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen bestanden haben an der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen: Alena Bär, Daniel Götz, Lars Hitzler, Lea Kiehbacher, Florian Kling, Sarah Kölle, Florian Laber, Vanessa Müller, Laura Oberschmid, Leonie Ozga, Mahnegar Rahimi, Tamara Sack, Lisa Seifert, Alina Sinnl und Mona Stöhr.

An der Kreisklinik Wertingen haben ihr Examen bestanden: Annika Britzelmeier, Agnes Gallenmiller, Jasmin Gerhards, Selina Hitzler, Elisa Holland, Johanna Mordstein, Tatjana Oberschmid, Sandra Sandtner, Kimberly Saphörster, Sofia Stuhler, Aurela Thaqi, Anna Wörz und Swenja Zinowsky. (pm)

