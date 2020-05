vor 33 Min.

Dillingen bekommt ein Autokino

Auf dem Festplatz im Donaupark werden voraussichtlich ab kommenden Mittwoch Filme gezeigt. Es sind noch einige Details zu klären.

Kinofans können sich freuen. Denn die Betreiberfamilie des Dillinger Filmcenters steigt in Zeiten der Corona-Pandemie aufs Autokino um. Ab dem kommenden Mittwoch sollen auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen Filme zu sehen sein, verspricht die „Kinofamilie“ Mayr/Penthaler. „Wir freuen uns sehr, dass es mit der Unterstützung von örtlichen Sponsoren, der Stadt Dillingen und dem Landratsamt gelungen ist, diese tolle Aktion so kurzfristig ins Leben zu rufen“, lassen Claudia Mayr und ihr Mann Andreas Penthaler am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung der Stadt Dillingen wissen.

Kunz: Das wird ein Veranstaltungs-Höhepunkt

Auch Oberbürgermeister Frank Kunz ist begeistert: „Das wird in den kommenden Wochen sicherlich einer der Veranstaltungs-Höhepunkte in unserer Heimat.“ Neben den Firmen mit ihrem Sponsoring werde auch der Dillinger Kulturring mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gerade in dieser ernsten und oft herausfordernden Zeit der Pandemie sei es jetzt auch wichtig, Abwechslung und Unterhaltung anzubieten, sind Kunz und die Betreiberfamilie überzeugt. Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb sei selbstverständlich immer die Einhaltung der aktuell geltenden Infektionsschutzvorschriften.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – vieles muss noch organisiert und geplant werden. Premiere wird voraussichtlich am Mittwoch, 20. Mai, sein – der Abend vor Christi Himmelfahrt. In den kommenden Tagen werden auf der Internetseite des Kinos konkrete Details für diese und weitere Vorführungen bekanntgegeben. Etwa auch, auf welche Weise der Online-Karten-Verkauf möglich ist, wie viel der Eintritt kostet, wie viele Fahrzeuge in den Donaupark kommen können und welche Anzahl an Personen in einem Wagen sitzen darf.

„Kino-Vater“ Bernd Mayr und seine Frau Charlotte sind, wie es in der Pressemitteilung heißt, froh, dass der Betrieb des Traditionsunternehmens Filmcenter Dillingen nun weitergehen kann – wenn auch unter besonderen Vorzeichen. (bv, pm)

