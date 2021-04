Dillingen will attraktiver für Radler werden

Plus Jetzt gibt’s Geld von der Stadt beim Kauf von Lastenfahrrädern. Was dahinter steckt.

Radwege, Schutzstreifen für Radler, Parkflächen für die Drahtesel – in Dillingen sei der Radverkehr in der Vergangenheit kontinuierlich gefördert worden, betonte Oberbürgermeister Frank Kunz in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Autoverkehr und die CO2-Immissionen könnten auf diese Weise reduziert werden. Jetzt hat Dillingen ein weiteres Zuckerl für Radler. Die Stadt zahlt Geld beim Kauf von Lastenfahrrädern.

Insgesamt 5000 Euro für den Kauf

Der Stadtrat hat am Montagabend einstimmig eine Förderrichtlinie für den Erwerb dieser Fahrräder beschlossen. 2021 werden insgesamt 5000 Euro für den Kauf von Lastenfahrrädern zur Verfügung gestellt, im nächsten Jahr sind es dann insgesamt 10.000 Euro. Die Förderrichtlinie tritt am 1. Juni in Kraft. Wie Kämmerer Michael Bregel informierte, gibt es für ein normales Lastenfahrrad einen Maximal-Zuschuss von 250 Euro.

Bis die Summe ausgeschöpft ist

Ein Elektro-Lastenfahrrad wird mit maximal 500 Euro gefördert. Das sei aber eine freiwillige Leistung, ein rechtlicher Anspruch bestehe nicht, erläuterte Bregel. Zuwendungen gibt es nur solange, bis die von der Stadt beschlossene Summe von 5000 beziehungsweise 10.000 Euro im Jahr ausgeschöpft ist.

