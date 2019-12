vor 5 Min.

Ein musikalischer Hochgenuss im Advent

Das Heeresmusikkorps Ulm wurde nach seinem großartigen Adventskonzert in der Basilika St. Peter von den Konzertbesuchern mit stehend dargebrachten Beifallsovationen bedacht. In der Bildmitte Hauptmann Dominik Koch, der als ausdrucksstarker Dirigent das Orchester führte.

Das Heeresmusikkorps Ulm bietet ein grandioses Akustik-Erlebnis in der Basilika

Von Horst von Weitershausen

Beim Adventskonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm haben sich vermutlich viele gedacht: „Endlich wieder in der Basilika“. Denn trotz der herausragenden Militärmusiker war kein anderer „Konzertsaal“ in den vergangenen vier Jahren der Basilika in der Klangakustik ebenbürtig.

Und so musste für den diesjährigen vorweihnachtlichen musikalischen Hochgenuss nicht groß getrommelt werden. Denn wenn das Heeresmusikkorps Ulm mit seinen Militärmusikern des sinfonischen Blasorchesters angekündigt ist, sind die Stätten der musikalischen Auftritte in der Regel gefüllt und die Erwartungen groß.

Die Konzertbesucher in der Basilika, unter ihnen Oberbürgermeister Frank Kunz, Stadtpfarrer Wolfgang Schneck und Oberst a. D. Georg Schrenk wurden nicht enttäuscht. Was die Musiker des Heeresmusikkorps Ulm unter der ausdrucksstarken Leitung von Hauptmann Dominik Koch in der Dillinger Basilika an musikalischem Können ablieferten, war ein adventlicher Hochgenuss.

Um die spielerischen Möglichkeiten eines modernen sinfonischen Blasorchesters voll zur Geltung zu bringen, hatten Dirigent Koch und seine Musiker wieder einige musikalische Überraschungen in ihrem diesjährigen Adventskonzertrepertoire mitgebracht.

Schon in Georg Friedrich Händels Adventskantate „Tochter Zion“ nutzte das Orchester seine grandiosen musikalischen Fähigkeiten, die nach der „Hymn to an Blue Hour“ von John Mackey im akustischen Gipfelsturm des „Amazing Grace“ landete. Eine differenzierte Klangpalette von Glockentönen und jubilierenden Klangtürmen erlebten die Konzertbesucher anschließend im „Song for Japan“ von Steven Verhelst, der das Stück zur weltweiten Unterstützung für die Opfer der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Japan komponiert hat.

Jetzt hatte das Heeresmusikkorps Ulm so richtig Fahrt aufgenommen, und die Interpretationen von „For the love of Johann“, basierend auf einem Thema von J. S. Bach, „Elsas Zug zum Münster“ aus der Wagner-oper Lohengrin und dem „Venite adoremus adeste fideles“ von John Francis Wade zeugten in den Arrangements und der Klangfülle einmal mehr von dem großartigen musikalischen und instrumentalen Leistungsvermögen des Orchesters sowie dem vortrefflichen Können von Hauptmann Dominik Koch am Dirigentenpult. Mit dem klangästhetischen Rausch eines der beliebtesten Weihnachtslieder im englischsprachigen Raum „Joy of the world“ sowie einem gemeinsamen „Macht hoch die Tür“ von Orchester und Konzertbesuchern endete ein außergewöhnliches Adventskonzert in der Dillinger Basilika, unter anhaltenden stehend dargebrachten Beifallsovationen der Konzertbesucher.

Nicht zu vergessen die von Stabsfeldwebel Thomas Schütte vorgetragene interessante und nachdenkliche Weihnachtsgeschichte. Erlebt als Besucher des Heiligen Landes in heutiger Zeit. Und wie schon bei der Begrüßung des Standortältesten und Kommandeurs des Informationstechnikbataillons 292, Oberstleutnant Markus Krahl, angekündigt, wurde im Vorhof der Basilika gegen eine Spende von den Soldaten Glühwein ausgeschenkt.

Der Erlös dieser Aktion wird laut Krahl an Einrichtungen für Bedürftige verteilt, darunter auch die Kartei der Not.

