Einbrecher wollen ins Schloss

Polizei findet Spuren in Dillingen

Im Zeitraum von 26. August, 17 Uhr, bis vergangenen Montag, 7 Uhr, haben bislang unbekannte Täter im Bereich des Rundturms an der Schloßstraße in Dillingen das Kupferfallrohr der Regenrinne beschädigt. Außerdem wurden die Türgriffe zu einer Zwischentür an der Stadtmauer zur Vorstadtstraße entwendet. Bei einer Besichtigung konnte nun außerdem festgestellt werden, dass versucht wurde, in den Keller des Rundturms einzubrechen, was jedoch misslang, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Der Sachschaden wird mit rund 1500 Euro angegeben. (pol)

bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

