vor 37 Min.

Einbruch in vier Jugendtreffs

Unbekannte sind in ein Jugendtreff und drei Bauwagen eingebrochen.

Täter steigen in Gebäude und Bauwagen in Eppisburg und Wittsilingen ein und stehlen sogar Süßigkeiten.

Bei der Dillinger Polizei sind am Samstag insgesamt vier Einbrüche in Jugendtreffs angezeigt worden.

In der Zeit zwischen Freitag, 2.30 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter in den Treff der Landjugend Eppisburg, Fristinger Straße 15, ein. Der Täter gelangte durch ein gekipptes Fenster ins Gebäude. Dort hebelte er eine Kellertür auf und entwendete einen Computer, mehrere Flaschen Wodka, Süßigkeiten sowie Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 1000 Euro. Außerdem richtete er einen Schaden von etwa 300 Euro an.

Bargeld, Alkoholika und eine Discokugel sind weg

In Wittislingen, Nähe Ziertheimer Straße, wurden zwei in einem Gartengrundstück aufgestellte Bauwagen, die ebenfalls als Jugendtreff dienen, im Zeitraum zwischen 6. und 11. Mai angegangen. Bei beiden Wagen wurde jeweils die Eingangstüren aufgehebelt und Bargeld sowie Alkoholika entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 100 Euro, der Diebstahlsschaden auf rund 250 Euro.

In einen weiteren Bauwagen, der im Papiermühlenweg in Wittislingen steht, wurde am Samstag zwischen 2 und 7 Uhr eingebrochen. Auch dort hebelten die Täter die Eingangstür auf und durchsuchten alles. Sie stahlen Bargeld, Alkoholika, sowie eine Discokugel. Der Wert des Diebesgutes wird auf 750 Euro geschätzt, der Sachschaden auf 100 Euro.

In allen Fällen bittet die Polizei Dillingen um Täterhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Birkenried Diesel im Wert von rund 300 Euro abgezapft

Gundelfingen/Zöschingen: Unbekannte fahren Gartenzäune an

Brandserie in Dillingen: Polizei fasst weiteren Tatverdächtigen

Auffahrunfall auf der B16 bei Gundelfingen

Themen Folgen