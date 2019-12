vor 51 Min.

Einbrüche in Lauinger Schrebergarten

Die Unbekannten haben in Lauingen einiges mitgehen lassen - die Polizei sucht Zeugen.

Einen hohen Schaden haben Unbekannte in einer Schrebergartenanlage in Lauingen verursacht. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Schrebergarten in der Aislinger Straße in Lauingen ein.

Die Täter zwickten zunächst eine Eisenkette mit Schloss auf und verschafften sich so Zugang zum Garten eines 70-Jähringen. Sie brachen das Gartenhäuschen auf, schlugen die Fensterscheiben ein und nahmen alles mit: Aus dem Häuschen wurden mehrere Geräte, wie Rasenmäher, Stromaggregat, Kreissäge sowie ein Fernseher entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3500 Euro. Außerdem richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an.

Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort bemerkte die Polizei, dass zwei weiterer Gartenhäuser aufgebrochen worden waren. Daraus wurde aber offensichtlich nichts gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen