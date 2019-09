23.09.2019

„Elias“ in Gundelfingen

Kulturtage: Berühmtes Oratorium wird aufgeführt

Es ist ein Höhepunkt der Dillinger Kulturtage: Der Chor „Chorios“ und das Orchester „Jadis“ führen das Oratorium Elias, das berühmte Werk von Felix Mendelssohn-Bartholdy, in der Gundelfinger Stadtpfarrkirche auf. Das Werk beschreibt die dramatische Auseinandersetzung des Propheten mit der Vielgötterei und den Herrschern seiner Zeit. Aufführungstermin ist am Sonntag, 29. September, 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.

Die Interpreten genießen durch frühere, sehr erfolgreiche Aufführungen einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region und darüber hinaus. Chorios, der Chor der städtischen Musikschule Gundelfingen, 2004 von Michael Finck gegründet, übernimmt den chorischen Part. Das Ensemble, in dem vor allem ehemalige Schüler des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen mitwirken, fühlt sich besonders der a-cappella Musik verbunden. Das Instrumentalensemble „Jadis“ ist ein Zusammenschluss von Musikern rund um die Geiger Cosima und Filip Marius. Seit einigen Jahren bildet das Ensemble einen festen Bestandteil in der süddeutschen Kulturlandschaft. Der Klangkörper ist laut Pressemitteilung für die Instrumentierung des „Elias“ prädestiniert. Die Leitung hat Kirchenmusiker Finck. (pm)

gibt es bei diesen Verkaufsstellen: Bücher Brenner, Dillingen, Bürgerbüro Lauingen, Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Gundelfingen, Schreibwaren Roch, Höchstädt sowie online über www.dillinger-kulturtage.de. Ein Teil des Erlöses der Veranstaltungen geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

