11:40 Uhr

Erst Drogen konsumiert, dann ans Steuer gesetzt

Die Polizei hat in Dillingen einen Mann nach Drogenkonsum erwischt.

Und dann wurde ein Mann dabei auch noch von der Polizei erwischt.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen Mitternacht in der Dillinger Straße in Lauingen einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf den Konsum von Amphetamin und Cannabis.

Außerdem war der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da er diese nicht hatte umschreiben lassen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (pol)

