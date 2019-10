vor 10 Min.

Es gibt einen neuen Straßenbelag

Bürgerversammlung in Sonderheim

Von Horst von Weitershausen

Seit Jahren beklagen die Besucher der Bürgerversammlungen im Gasthaus Zur alten Donau in Sonderheim die Lautstärke des Straßenbelags der Ortsdurchfahrt.

So auch bei der Versammlung am Mittwoch, als einige Bürger erneut diese für sie „nicht mehr tragbare Situation“ an Bürgermeister Gerrit Maneth herantrugen. Darüber hinaus wurden aus dem Kreis der Versammlungsbesucher Stimmen laut, dass diese Ortsdurchfahrt als Teil der Verbindungsstraße zwischen Höchstädt und Blindheim von vielen Verkehrsteilnehmern besonders bei Nacht als Rennstrecke benutzt werde.

Wie schon bei früheren Bürgerversammlungen informierte Gerrit Maneth, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern dort nicht möglich sei, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Des Weiteren habe eine durchgeführte Verkehrsmessung keine auffällig hohen Geschwindigkeiten angezeigt. Bezüglich des lauten Straßenbelags habe er sich mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Ergebnis: „Der neue Belag wird kommen, sobald die neue notwendige Ersatz-Trinkwasserleitung von Blindheim nach Sonderheim verlegt ist. Die Kosten für den neuen Straßenbelag teilen sich Landratsamt und Stadt Höchstädt im Verhältnis 60 zu 40 Prozent.“ Mit Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen von rund 2,9 Millionen Euro in diesem Haushaltsjahr stellte ein Versammlungsbesucher die Frage an den Rathauschef, was die Stadt unternehme, um diese Einnahmenseite zu erhöhen. „Wir suchen dringend Grundstücke für ein weiteres Gewerbegebiet“, so Gerrit Maneth. Des Weiteren sei es für die Gewerbeansiedlung wichtig, über eine gute Verkehrsanbindung zu verfügen. Zum Thema Baulandgewinnung in Sonderheim berichtete der Bürgermeister, dass zum Grunderwerb zahlreiche Gespräche mit Eigentümern geführt worden seien, jedoch bisher leider erfolglos. Im Stadtteil Sonderheim lebten, stand 1. Oktober des laufenden Jahres, 224 Einwohner, hatte Bürgermeister Maneth zu Beginn seines Vortrags berichtet. Nach einem kurzen Streifzug durch den Haushaltsplan 2019 mit den wichtigsten Ein- und Ausgaben informierte er über laufende Projekte der Stadt Höchstädt. Dabei standen die Trinkwasserversorgung der Stadt, die Sanierung der Kläranlage, die Sanierung des Alten Rathauses, der ehemaligen Mädchenschule und der Grund- und Mittelschule im Mittelpunkt seines Vortrags. Und mit Blick auf die steigenden Kinderzahlen in den nächsten Jahren müsse mehr Platz für deren Betreuung geschaffen werden.

