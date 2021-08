Balu, der kleine Baby-Esel aus Bächingen

Plus Der kleine Balu ist ein absoluter Hingucker und Anziehungsmagnet im Dorf. Die Besitzerin hat deshalb eine große Bitte an die Kinder und andere Neugierige.

Die großen Ohren, die schwarze Stehmähne, der noch zierliche Kopf und die stakseligen, dünnen Beine: Wer Balu sieht, der ist verliebt. Das kleine Esel-Fohlen, das vor wenigen Wochen geboren wurde, ist auf seiner Koppel ein absoluter Hingucker. Das weiß auch Besitzerin Martina Dissinger aus Bächingen. Sie sagt lachend: „Balu ist einfach megasüß. Es gibt wegen ihm schon regelrecht einen Eseltourismus im Dorf.“