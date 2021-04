Fahrradfahrer wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Ein Autofahrer hat in Lauingen am Sonntag einen Radler übersehen. Dieser erlitt schwere Bein- und Rückenverletzungen.

Ein 86-jähriger Autofahrer wollte am Sonntag um 11 Uhr vom Oberanger in die Herzog-Georg-Straße einbiegen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ließt der Senior erst einen vorfahrtsberechtigten Wagen vorbei, bevor er in die Straße einbog. Doch dabei übersah er 59-Jährigen, der mit seinem Rad auf dem Fahrradstreifen unterwegs war.

Radfahrer kommt ins Günzburger Krankenhaus

Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Wagen zusammen. Dann stürzte er auf die Straße und erlitt schwere Bein- und Rückenverletzungen. Der 59-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Günzburger Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad und dem Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. (pol)

