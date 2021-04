Faschingsstreit endet mit Geldstrafen

Drei junge Männer stehen vor dem Dillinger Amtsgericht

Kurz bevor Corona auch Deutschland erwischt hatte, waren die Narren noch unterwegs, auch im Landkreis Dillingen. Am 9. Februar 2020 waren drei Freunde aus dem Landkreis feiern und angetrunken.

Dann soll sich Folgendes ereignet haben: Einer der drei steigt in ein fremdes geparktes Auto. Es kommt zum Streit mit dem Fahrer, der sich nach draußen verlagert. Dort mishct sich eine Frau ein, die einer der Männer beleidigt. Der Streit wird schließlich gewalttätig, als der Fahrer einschreiten will und von den dreien zu Boden gebracht wird. Der Mann erleidet Schläge und Tritte, auch als er schon am Boden liegt. Als die Polizei eintrifft, stellt sich der Haupttäter den Beamten.

Der Vorfall ist nun am Dillinger Amtsgericht verhandelt worden. Viel zu besprechen hatte die Kammer unter Leitung von Richterin Gabriele Held nicht: Ein Gespräch zwischen den drei Verteidigern und der Amtsrichterin habe es im Vorfeld bereits gegeben, erklärt Held. Es sollte also schnell gehen an diesem Tag. Die Richterin und die Verteidiger verständigten sich in einem kurzen Austausch, bei dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, darauf, dass das Verfahren gegen zwei der drei jungen Männer eingestellt wird, sofern sie gestehen, das Opfer mit jeweils 1000 Euro entschädigen und insgesamt 2400 Euro an die Stadt Lauingen zu Gunsten der dortigen Kindergärten zahlen.

Der Haupttäter, der in das fremde Auto gestiegen war, wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. „Ich hatte keine bösen Absichten, als ich zu Ihnen ins Auto gestiegen bin“, sagte der Mann an das Opfer gewandt. „Es tut mir leid.“ Der Staatsanwalt hatte 110 Tagessätze gefordert.