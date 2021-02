vor 16 Min.

Frau bei Auffahrunfall in Gundelfingen verletzt

Bei einem Unfall auf der B16 nahe Gundelfingen wurde am Samstag eine Frau verletzt.

Eine 36-jährige Fahrerin aus Günzburg muss auf der B16 bei Gundelfingen abbremsen. Dann kracht ein anderes Auto in das Heck ihres Autos.

Eine 36-jährige Frau aus Günzburg befuhr am Samstag gegen 14.15 Uhr mit ihrem Pkw die B16 von Günzburg kommend in Fahrtrichtung Gundelfingen. Aufgrund eines langsameren Fahrzeugs, welches in selber Fahrtrichtung unterwegs war, musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Mann aus Niederstotzingen bemerkte dies zu spät und verursachte einen Auffahrunfall.

Unfall bei Gundelfingen: Frau erleidet Schleudertrauma

Bei dem Unfall erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen in Form eines Schleudertraumas. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Themen folgen