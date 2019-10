vor 48 Min.

Freie Wähler unterstützen SSV Höchstädt

Anerkennung für Jugendarbeit und viel Lob für die Marktbelebung

Mit einer Gedenkminute für den vor Kurzem verstorbenen Ernst Schnapp eröffnete Fabian Weiß, Vorsitzender der Freien Wähler Höchstädt, die Mitgliederversammlung im Gasthof Berg. Ernst Schnapp war über Jahre hinweg aktives Mitglied der Freien Wähler und engagierter Ideengeber, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiß informierte über die vielfältigen Aktionen der vergangenen Monate, die insgesamt sehr guten Anklang in der Bevölkerung fanden. Unter anderem sportliche Aktivitäten für Kinder im Stadtpark beim Brunnenfest, Tour de Höchstädt mit interessanten Informationen zu den verschiedenen Orten der Verwaltungsgemeinschaft oder Fahrradparcours beim Septembermarkt. Sein Dank ging dabei in erster Linie an Stadträtin Eva Graf-Friedel und Peter Kordik für das große Engagement. Des Weiteren ließen sich die Stadträte Reinhard Kunzmann, Eva Graf-Friedel und Simon Schaller gemeinsam mit Bürgermeister Gerrit Maneth, Drittem Bürgermeister Hans Mesch, Vorsitzendem Weiß sowie Schatzmeister Peter Kordik von Miriam Kehrle und Marina Hausmann über die Jugendarbeit der SSV Höchstädt informieren. Als Dank und Anerkennung wurde zur weiteren Unterstützung eine Spende über 350 Euro überreicht.

Bürgermeister Gerrit Maneth freute sich über die Belebung der Märkte. Sowohl der Muttertagsmarkt und speziell der Herbstmarkt mit der neuen Erntemeile erfuhren eine deutliche Belebung. Sein Dank galt dabei neben Reinhard Kunzmann als Marktreferent auch Hans Mesch für die Idee, die heimischen Selbstvermarkter in das Marktgeschehen explizit einzubinden. Laut Mesch soll die Erntemeile als fester Bestandteil des Septembermarktes weiter ausgebaut werden. Die von der FW im Frühjahr angestoßene Belebung des Stadtparkes soll mit der derzeitigen Anbringung von Fitnessgeräten sowie weiteren Veranstaltungen fortgesetzt werden. Auch am Marktplatz hat sich einiges getan. Weitere Themen waren die dringend benötigten Kindergartenplätze. Hier soll ein angestrebter Waldkindergarten Entlastung bringen, heißt es. „Des Weiteren arbeiten wir mit Nachdruck an der Finanzierungslösung für das Projekt Zukunft der SSV“, so Maneth. Jakob Kehrle bedankte sich dabei für die sehr guten und konstruktiven Gespräche.

Aus den Reihen der Mitglieder kam der Hinweis von Max Schaller, dass die Wege im Friedhof wegen der teilweise hohen Kies- bzw. Splittschicht für ältere Menschen mit Rollatoren, aber auch Mütter mit Kinderwagen schwer begeh- bzw. befahrbar seien. (pm)

