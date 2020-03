09:45 Uhr

Fussl kommt - eine Nachricht, die hoffen lässt

Das Modeunternehmen Fussl will im kommenden Jahr einen Laden im neuen Wohn- und Geschäftshaus der VR-Bank Donau-Mindel in Dillingen eröffnen.

Von Berthold Veh

Nein, es ist kein Aprilscherz. Das Modeunternehmen Fussl will im kommenden Jahr einen Laden im neuen Wohn- und Geschäftshaus der VR-Bank eröffnen. In diesen Zeiten, in denen die Geschäfte wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen, ist das eine wohltuende Nachricht. Denn sie zeigt: Es gibt eine Zeit nach dem Stillstand, und es wird auch wieder aufwärtsgehen.

Es blieb keine andere Wahl

Für den Handel in unseren Kommunen ist die gegenwärtige Situation katastrophal. Zumal die Online-Konkurrenz immer noch liefern kann. Angesichts der ansteigenden Welle von Corona-Infektionen blieb aber keine andere Wahl, als die Läden zu schließen. Die Gesundheit der Menschen ist in dieser Krise das höhere Gut. Aber die Ausgangsbeschränkungen sind auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. Deshalb werden in einigen Wochen auch die Läden wieder öffnen – und Kunden dann hoffentlich ihre Einkäufe dort nachholen.

Hoffnung für die Zukunft

Dass die Fussl Modestraße nach Dillingen kommt, ist ein gutes Zeichen. Das Modeunternehmen wird Leben in die Einkaufsstadt Dillingen bringen. Dass der Filialist an seinen Plänen festhält, gibt Hoffnung für die Zukunft – auf ein ungetrübtes Einkaufserlebnis nach der Corona-Pandemie.

