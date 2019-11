vor 6 Min.

„Gefährlicher Badespaß“

Podiumsdiskussion: Es geht um Badeunfälle im Landkreis

„ Dillingen schwimmt“, so lautet das Motto einer Aktion, zu der die Kreiswasserwacht Dillingen und die Hanns-Seidel-Stiftung einladen. Dazu findet am heutigen Freitag, 22. November, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Gefährlicher Badespaß – Badeunfälle im Landkreis – Was ist zu tun?“ in der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen statt. Daniel Kaim und Margarethe Stadlbauer moderieren eine Gesprächsrunde mit Podiumsgästen. Dies sind Oberbürgermeister Frank Kunz, der stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht Dillingen, Markus Heigl, und der Landesjugendleiter der Wasserwacht Bayern, Simon Wetzstein. Die Wasserwacht will mit ihrer Aktion auf die Zunahme von tödlichen Badeunfällen in Bayern aufmerksam machen und auf die Ursache hinweisen: Nach der Grundschule können heute nur noch 40 Prozent der Schüler schwimmen, warnt die Wasserwacht. In den 1990er Jahren seien es noch fast 90 Prozent gewesen.

Am Samstag, 23. November, bietet die Kreiswasserwacht dann ab 9 Uhr einen Schwimmkurs im Dillinger Hallenbad an. Teilnehmen können Buben und Mädchen ab sechs Jahren und auch Erwachsene. Es gibt Verpflegung, und die Teilnahme ist kostenlos. (bv)

unter daniel.kaim@gmx.de

