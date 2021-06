Finningen rüstet sich für die Zukunft

Schnelles Internet und eine neue Kita sind beschlossen

Bürgermeister Klaus Friegel ist deutlich: „Es ist einfach dem Wohl der Kinder geschuldet, dass die Ratsmitglieder den Plänen zugestimmt haben.“ Worum es geht? Um einen Bauantrag zum Umbau und der Erweiterung des Kindergartens in Mörslingen. Über diesen hat das Gremium bei seiner Sitzung vergangene Woche abgestimmt. Darüber hinaus wurde beschlossen, den Bauantrag neben dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde auch an die Regierung von Schwaben mit einem Antrag für die Bezuschussung des Bauvorhabens weiterzuleiten, so der Bürgermeister. Dabei erhoffe sich die Gemeinde einen großzügigen Zuschuss seitens der Regierung, da durch die seit Jahren überdurchschnittlichen Geburtenraten in der Gemeinde Finningen, besonders im Ortsteil Mörslingen, diese Maßnahme keinerlei Aufschub mehr dulde.

Im weiteren Sitzungsverlauf stand die beinahe ebenso wichtige neue Gigabitförderrichtlinie (BayGibitR) des Freistaates Bayern auf der Agenda. Dabei berichtete der Bürgermeister den Ratsmitgliedern, Voraussetzung für die Förderung sei, dass noch kein Netz vorhanden ist, welches zuverlässig 100 Mbit/s in Privathaushalten beziehungsweise 200 Mbit/s im gewerblichen Bereich liefern kann.

Darüber hinaus fördere der Freistaat Bayern bei voller Kostendeckung zudem den Einstieg in das Förderprogramm. Damit solle, so der Bürgermeister, für die Kommunen der administrative Aufwand erleichtert werden. Sowohl bei der Bestandserhebung als auch der Durchführung eines Markterkundungsverfahrens habe sich nach den Worten von Klaus Friegel ergeben, dass ein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in der Gemeinde Finningen durch Telekommunikationsanbieter weder geplant noch in Zukunft durchgeführt wird. Mit der Durchführung des Markterkundungsverfahrens sind die formellen Voraussetzungen zum Einstieg in das Bayerische Gigabitförderprogramm gegeben.

Die erste Kostenschätzung für den Ausbau des gesamten Gemeindegebiets belaufe sich auf rund viereinhalb bis fünf Millionen Euro, wobei mit einem Ausbauzeitraum von bis zu vier Jahren zu kalkulieren sei. Bei einer vorgesehenen Förderquote von 90 Prozent ergebe sich ein Eigenanteil der Gemeinde, verteilt auf vier Haushaltsjahre, von maximal 450000 bis 500000 Euro, so der Gemeindechef. Der Gemeinderat habe daraufhin folgenden einstimmigen Beschluss zum Breitbandausbau gefasst: „Das Ergebnis der durchgeführten Markterkundung wird zur Kenntnis genommen und für die förderfähigen Bereiche im Gemeindegebiet, wird das Auswahlverfahren zum Breitbandausbau mittels Glasfaser in jedes Gebäude gestartet.“ Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt rund 500000 Euro und verteilt sich ab dem Jahr 2022 auf vier Haushaltsjahre.

Anschließend erfolgte die einstimmige Beschlussfassung der Ratsmitglieder zur Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet „Kreuzkette, Gemarkung Mörslingen. Dabei wurde laut Mitteilung des Bürgermeisters vom Gremium im Parallelverfahren die fünfte Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Finningen ebenfalls beschlossen.