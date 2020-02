vor 18 Min.

Geparkten Porsche in Dillingen übersehen

Ein Autofahrer hat in Dillingen einen am Straßenrand abgestellten Porsche übersehen und prallte mit seinem Wagen in dessen Heck

Am Stadtberg war am Dienstagabend um 21 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer unterwegs in Richtung Holzheim. Wie die Polizei weitermitteilte, übersah der Mann dabei einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche.

Mit seinem Wagen prallte in dessen Heck. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro an den Fahrzeugen. (pol)

