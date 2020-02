Gerätehaus in Syrgenstein: Diese Sorgen plagen die Feuerwehren

Plus Syrgenstein hat die weitere Planung für das neue Gerätehaus verschoben – weil die Ortswehren nach wie vor Befürchtungen haben. Doch welche eigentlich konkret?

Eine Entscheidung ist vertagt. Wie es mit der Planung für das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus in Syrgenstein weitergeht, ist derzeit unklar. Der Gemeinderat verschob in seiner jüngsten Sitzung eine Abstimmung zum Millionenprojekt (lesen Sie hier mehr dazu). Ursprünglich sollte es um den Standort des Gerätehauses gehen. Drei mögliche Stellen in Ballhausen sind im Gespräch: am Kreisverkehr, direkt hinter dem Netto-Markt sowie in Sichtweite davon.

Syrgenstein: Feuerwehren haben "große Bedenken"

Dass hierzu keine Entscheidung fiel, lag an Stellungnahmen der Ortswehren. Weniger am Standpunkt der Syrgensteiner Wehr, die sich für ein Gerätehaus am Kreisverkehr ausspricht – die Variante, die auch die Gemeinde vorzieht. Vielmehr wurde in den Schreiben aus Landshausen und Staufen deutlich, dass die Ehrenamtlichen angesichts der geplanten Zusammenlegung nach wie vor Sorgen haben. Doch welche eigentlich?

Stephan Lewold , Kommandant der Wehr in Staufen, schreibt: „Ich weise erneut darauf hin, dass ich sehr große Bedenken im Hinblick auf den Fortbestand der Mannstärke der Feuerwehr Staufen habe – vor allem mit Blick auf die Geschwindigkeit, mit der hier Punkte entschieden und zum Abschluss gebracht werden.“ Als Kommandant sehe er sich in der Pflicht, die Gemeinde und ihre Vertreter darauf aufmerksam zu machen, dass das größte Problem aktuell die Anzahl der freiwilligen Hilfeleistenden sei. Bezüglich der Beschaffung von Fahrzeugen oder Geräten habe man in der Gemeinde seiner Auffassung nach keine Probleme. Wie andernorts auch, gehe es stattdessen um die Tagesverfügbarkeit der Helfer. „Hier stellt sich mir noch immer die drängende Frage, was wir hierzu bis jetzt getan haben oder in Zukunft tun wollen.“ Seiner Meinung nach werde durch einen Zusammenschluss die Personenzahl nur verringert werden. Angesichts dieser grundsätzlichen Punkte stelle sich die Frage, wo das Gerätehaus einmal stehen soll, der Wehr in Staufen derzeit noch nicht, sagt Lewold im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Gerätehaus sei "schlichtweg überdimensioniert“

Die Wehr in Landshausen dagegen legt sich auf einen Wunsch-Ort fest: die dritte Variante, also die Wiese in Sichtweite des Supermarktes. Ein Standort, der nicht der Gemeinde gehört und derzeit offenbar nicht erworben werden kann. „Jedoch stellt sich die Frage, welche Versuche seitens der Gemeinde für eine mögliche Kaufoption unternommen wurden“, heißt es in der Stellungnahme. Es sei wünschenswert, dass das neu gewählte Gemeindeoberhaupt nochmals das Gespräch mit den Eigentümern suche.

Doch nicht nur dieser Punkt beschäftigt die Ehrenamtlichen. Etwa auch die angedachten Maße für den Neubau. „Die aktuell geplante Größe des Feuerwehrhauses, insbesondere hinsichtlich der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge, ist unserer Meinung nach schlichtweg überdimensioniert.“ Das vorliegende Gefahrenpotenzial in einer Gemeinde mit nur rund 4000 Einwohnern rechtfertige dies nicht. Auch der Vergleich mit dem Feuerwehrhaus in Höchstädt und der größtenteils darauf basierenden Planung ergebe aus fachlicher Sicht wenig Sinn. „Es verdient zwar hohe Anerkennung, dass die Gemeinde Syrgenstein sehr viel in das neue Feuerwehrhaus investieren möchte“, schreiben die Landshauser. „Jedoch muss dies auch den letztendlich finanzierenden Bürgerinnen und Bürgern plausibel gemacht werden können.“

Es werden Personalprobleme befürchtet

Wie die Kollegen in Staufen befürchten die Landshauser außerdem zunehmende Personalprobleme. „Sollten wiederholt Entscheidungen übereilt und ohne angemessene Aufarbeitung der vorhandenen Problempunkte gefällt werden, halten wir eine weitere Verschärfung der Personalsituation für nicht ausgeschlossen“, heißt es. Zunehmend Sorgen bereite der drohende Personalverlust, der den Querelen, Meinungsverschiedenheiten sowie der Art und Weise im Umgang mit dem Thema geschuldet sei. Es stehe die Befürchtung im Raum, dass anstelle des erhofften Zuwachses am Ende weniger Personal für die Sicherheit der Bürger zur Verfügung stehe.

Die Landshauser sprechen außerdem von „weiterhin offenen Fragen“, die konstruktiv aufgearbeitet werden müssten. Auf Nachfrage spricht Kommandant Rainer Horsch davon, dass zum Beispiel unklar sei, wie es mit den bestehenden Gerätehäusern weitergeht. Eine Frage sei, ob man für deren Nutzung künftig Miete zahlen muss. Auch die Organisation im neuen Gerätehaus etwa sei bislang unklar. „Es sind die Fragen, die sich uns von Anfang an gestellt haben, die bislang aber unbeantwortet bleiben“, sagt Horsch.

Lesen Sie zu diesem Thema auch: