12:23 Uhr

Gerblinger in Gundelfingen zieht um - das ändert sich für Kunden

Plus Der Schreibwarenladen Gerblinger in Gundelfingen wechselt in das ehemalige Schuhhaus Jörg, das saniert wurde. Dadurch ändert sich etwas am Sortiment.

Von Andreas Schopf

Seit vier Jahren gibt es den Schreibwarenladen Gerblinger in der Gundelfinger Hauptstraße. An dieser Adresse wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Der Laden wird seinen Standort jedoch quer über die Straße wechseln und in das ehemalige Schuhhaus Jörg ziehen. Ein entsprechender Vertrag ist seit Kurzem unterschrieben, nun geht alles relativ schnell.

Gundelfingen: Gerblinger zieht in das ehemalige Schuhhaus Jörg

An diesem Wochenende möchten die Beteiligten ihre neuen Räumlichkeiten beziehen. Am kommenden Montag ist der Laden in Gundelfingen geschlossen. Dann, am Dienstag, steht planmäßig die Neueröffnung im früheren Jörg-Haus an.

Das ehemalige Schuhgeschäft war über Jahrzehnte eine Institution in Gundelfingen. Ende Februar hatte Inhaberin Maria Renner-Jörg den Laden endgültig geschlossen – ihre Familie hatte zuvor mehr als 120 Jahre Schuhe in Gundelfingen verkauft. Der ortsansässige Maler und Unternehmer Alexander Ruck hat das leer stehende und denkmalgeschützte Gebäude erworben und in den vergangenen Wochen saniert (lesen Sie hier mehr dazu). Unter anderem hat er eine neue Fassadenfarbe aufgetragen, und dabei den historischen, roten Farbton beibehalten, wie er sagt. Auch im Inneren hat Ruck renoviert – und ist nach wie vor dabei. In diesen Tagen sollen die letzten Umbauarbeiten laufen, bevor am Dienstag die Neueröffnung ansteht.

50 Prozent mehr Fläche

Mit Gerblinger hat Unternehmer Ruck nun einen Mieter für die Geschäftsräume im Erdgeschoss gefunden. Von einem „großen Zufall“ und „Glücksfall“ spricht Andreas Gerblinger, Junior-Chef der Ladenkette, die neben Gundelfingen auch in Wertingen und in Friedberg (Kreis Aichach-Friedberg) vertreten ist. Man habe schon länger das Sortiment in Gundelfingen erweitern wollen, doch die dortigen Geschäftsräume waren zu klein. Mit dem Umzug gewinnt man nun etwa 50 Prozent mehr Fläche, berichtet Gerblinger.

Dies hat zur Folge, dass Kunden künftig mehr Auswahl haben. Neben den gewohnten Bereichen Schule und Bürobedarf will man künftig auch in der Filiale in der Gärtnerstadt einen Fokus auf die Bereiche Geschenkartikel, Bücher und Feinkost legen. Bei Letzterem handelt es sich um die eigene Marke von Andreas Gerblinger, unter der er zum Beispiel Essige, Öle, Schnäpse und Liköre anbietet. Dies wird es künftig auch in der Filiale in Gundelfingen geben – und sogar mit einem lokalen Bezug zur Stadt, zumindest im Titel. Im Sortiment sind dann also Produkte wie „Gundelfinger Schnaps“ oder „Gundelfinger Schokolade“. Produziert werden die Artikel jedoch in Wertingen, so Gerblinger.

Neben dem Sortiment hat er sich auch Gedanken um den Stil des neuen Geschäftes gemacht. Das Innenleben des ehemaligen Schuhhauses Jörg sei „fast schon Kulturgut“, wie er sagt. Die jahrzehntealten Flächen seien „extrem gut ausgestattet“ gewesen, lobt er seine Vorgänger. Deswegen belasse man den Verkaufsraum mit historischem Charme und ergänze ihn lediglich mit modernen Elementen. Gerade für ältere Kunden sei zwar die Treppe am Eingang möglicherweise nicht optimal, weiß Gerblinger. „Aber dafür haben wir eine schönere Lage und einen größeren Laden.“

Weiterhin Service-Partner der Donau-Zeitung

Auch am neuen Standort ist das Geschäft weiterhin ein Service-Partner der Donau-Zeitung. Dort können Kunden Produkte wie beispielsweise den „Zuckerguss“ erwerben. Was mit den bisherigen Räumlichkeiten von Gerblinger in Gundelfingen passiert, steht laut Andreas Gerblinger noch nicht abschließend fest. Seines Wissens nach wird der Vermieter die Räume offenbar zum Eigenbedarf nutzen.

