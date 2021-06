Ein Geschenk von drei Pfarreien zum goldenen Priesterjubiläum

Pfarrer Paul Sinz feiert in Fristingen, Steinheim und Kicklingen

Am vergangenen Wochenende feierten die Pfarreien Steinheim, Kicklingen und Fristingen das Goldene Priesterjubiläum ihres Pfarrers Paul Sinz. Aufgrund seiner Erfahrungen in der Jugendarbeit im Dillinger Dekanat und seiner Zeit als Präfekt im Studienseminar war es ihm immer ein Herzenswunsch, den Zusammenhalt in seinen drei Pfarreien zu stärken.

Dieses Miteinander hätten die Steinheimer, Kicklinger und Fristinger auch gern in einem großen gemeinsamen Fest zum Ausdruck gebracht. Doch Corona verhinderte dies. So feierte der Jubilar in jeder Pfarrei einen Dankgottesdienst, der von den örtlichen Gruppen ganz individuell textlich und musikalisch gestaltet wurde.

In seiner Predigt nahm Pfarrer Sinz die Gemeinde anhand seines eigenen Berufungswegs mit zur Kernfrage nach der persönlichen Berufung jedes einzelnen heute durch Gott.

Denn das Wissen um die eigenen Grenzen birgt die Möglichkeit, anderen neue Räume in der Pastoral für deren Fähigkeiten und Begabungen zu ermöglichen. Immer im Vertrauen auf Gottes Beistand und Liebe, ohne die alles menschliche Bemühen sinnlos ist.

Im Anschluss überbrachte neben Vertretern aus Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung auch Oberbürgermeister Frank Kunz seine Glückwünsche. Verbunden mit einem herzlichen Dank für sein segensreiches Wirken hob Kunz auch die Fähigkeiten des Jubilars als „Baumeister“ hervor.

In allen drei Pfarreien gratulierten eine große Schar Ministranten und die Landjugendgruppen ganz persönlich ihrem Pfarrer. Auf eigenem Wunsch erhielt Pfarrer Sinz als gemeinsames Geschenk aller drei Pfarreien die Restaurierung seines Primizkelches und der Hostienschale.

Eine besondere Note erhielt der anschließende Empfang durch die Teilnahme der Donautaler und Steinheimer Musikanten, der Chöre und Musikgruppen, der örtlichen Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, sowie vielen Gemeindemitgliedern, die nach der Corona bedingten Zwangspause im Freien gratulierten und das Zusammensein – zwar noch auf Abstand – miteinander genossen haben. (dz)