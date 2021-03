12:37 Uhr

Große Projekte für die Kleinsten in Bachhagel: Das plant die Gemeinde 2021

Plus Mit der Schulsanierung und der Erweiterung des Bachtalkinderhauses investiert Bachhagel vor allem in die Zukunft der jüngsten Einwohner. Was außerdem geplant ist.

Von Tanja Ferrari

Paletten mit Baumaterialien stapeln sich im tristen Nieselregen vor der Grundschule in Bachhagel. Das Schulgebäude in der Burghagler Straße ist in diesen Tagen zweigeteilt. Der erste Bauabschnitt der Generalsanierung ist bereits abgeschlossen. In einem der großen Räume lernen schon die ersten Grundschulkinder wieder. Und es geht weiter: Vor wenigen Tagen sind nun die Arbeiten im zweiten Abschnitt gestartet. Schon im Sommer soll alles fertig sein. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft. Bürgermeister Ingo Hellstern sagt: „In diesem Jahr planen wir erhebliche Investitionen für unsere Kinder und Jugendlichen.“ Die Gemeinde, so der Rathauschef, wolle sicherstellen, dass sie sich wohlfühlen und sich für die Zukunft weiterhin familienfreundlich ausrichten. Dazu nimmt der Ort heuer knapp zwei Millionen Euro in die Hand.

Der zweite Bauabschnitt an der Bachhagler Grundschule startet

Insgesamt 3,1 Millionen Euro soll die Sanierung der in die Jahre gekommenen Grundschule insgesamt kosten. Heuer will die Gemeinde rund 1,3 Millionen ausgeben. Bei den Arbeiten im ersten Abschnitt hatte es bereits unerwartete Schwierigkeiten gegeben, wie der Bürgermeister verrät: „Wir konnten den Aufzug nicht so gestalten, wie wir ursprünglich geplant hatten, und der Estrich war an manchen Stellen nicht dicht genug.“ Für das Bauprojekt erhält Bachhagel eine Förderung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Mit dieser rechnet die Gemeinde jedoch erst im kommenden Jahr. „Oftmals hat es erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung der Maßnahmen, weil die Zuschüsse erst zeitversetzt kommen“, betont Hellstern.

Die Sanierung der Grundschule der Gemeinde Bachhagel hatte bereits im vergangenen Jahr begonnen. Der erste Abschnitt ist fertig, der zweite vor wenigen Tagen gestartet. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bild: Christina Brummer

Im vergangenen Jahr war bereits ein Energiekredit in Höhe von 1,3 Millionen Euro aufgenommen worden. Heuer sollen noch einmal knapp 300.000 Euro beantragt werden. Bei der Darlehenssumme von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro erwartet die Gemeinde nach derzeitigem Stand jedoch auch einen Tilgungszuschuss in Höhe von 445.000 Euro. „Wir bekommen also einen Nachlass von fast einer halben Million Euro bei der Tilgung“, erklärt der Bürgermeister.

Ob die Grundschule nach Abschluss der Bauarbeiten im Sommer auch klassisch eingeweiht werden kann, weiß Hellstern aktuell noch nicht: „Wir hoffen, dass es trotz Corona möglich sein wird.“

Auch in die Kinderbetreuung investiert Bachhagel

Auch das zweite große Projekt der Bachtalgemeinde beschäftigt sich mit den kleinen Mitbürgern im Ort. Der Anbau und die Erweiterung des Bachtalkinderhauses sind heuer mit rund 479.000 Euro veranschlagt, bei Gesamtkosten von 1,9 Millionen Euro. Doch auch hier erhält die Gemeinde einen Zuschuss durch die Regierung von Schwaben. Mit insgesamt rund 800.000 Euro rechnet Bachhagel. Rund 447.000 Euro sind für 2021 eingeplant. „Es ist schon ein hoher Betrag, den wir dazu in die Hand nehmen“, sagt der Bürgermeister. Bachhagel sei jedoch auch dazu verpflichtet, die Kinder vor Ort aufzunehmen, deshalb seien Anbau und Erweiterung notwendig. Die Stellen für das zusätzliche Personal habe die Gemeinde ebenfalls bereits ausgeschrieben. Laufe alles nach Plan, so Hellstern, solle auch dieser Bau im Juni eingeweiht werden.

Für die Attraktivität der Bachtalkommune spielt auch die Dorferneuerung heuer eine Rolle. Die Neugestaltung des Kirchplatzes in Bachhagel soll kurz nach Ostern starten. Gemeinsam mit dem Bauträger, der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung (TG-Bachhagel), will sich die Gemeinde mit 475.000 Euro an der Maßnahme beteiligen. „Ich freue mich riesig auf das Projekt“, verrät Hellstern. Schon im November soll der neue Mittelpunkt für das Zusammenkommen mit Brunnen, Aufenthaltsbereich, Fahrradboxen und Ladesäulen für E-Autos fertiggestellt werden. Zusätzlich soll auch die Entwicklung von Burghagel heuer weiter thematisiert werden. „Nachdem wir im vergangenen Jahr nicht mit den Planungen vorangekommen sind, hoffen wir, heuer wieder zusammenkommen zu dürfen“, sagt der Bürgermeister.

Ein neuer Betrieb bringt fünf neue Arbeitsplätze nach Bachhagel

Eine Rolle spielt auch die Feuerwehr bei den Finanzen der Gemeinde. Für die Beschaffung des neuen Gerätewagens (GW-L1) der Freiwilligen Feuerwehr Burghagel sind 2021 weitere 32.000 Euro von insgesamt 152.000 Euro eingeplanten Kosten veranschlagt. Auch hier erwartet die Gemeinde im kommenden Jahr einen Zuschuss von rund 33.000 Euro.

Weitere Einnahmen möchte die Gemeinde mit dem Verkauf von 14 Bauplätzen im Wohngebiet Mittelweg erwirtschaften. Rund 1,1 Millionen Euro sind dafür in den Planungen veranschlagt. Vier der insgesamt 18 Plätze sind außerdem bereits reserviert – aber noch nicht endgültig verkauft. Ein Gewerbegrundstück ist ebenfalls für 252.000 Euro verkauft. „Der Gemeinderat hat dem Verkauf schon im vergangenen Jahr zugestimmt“, sagt Hellstern. Ein Autoglasbetrieb, der fünf Arbeitsplätze schaffe, komme nach Bachhagel.

