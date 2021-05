Gundelfingen

Simon Bamberger will im Landkreis Dillingen Unerwartetes schaffen

Simon Bamberger freut sich nach über 15 Jahren darauf, wieder in den Landkreis Dillingen zurückzukehren. Für das Familienunternehmen in Gundelfingen hat er viele Pläne im Gepäck: Er möchte soziale Nachhaltigkeit und integrierte Kultur in das Lebenswerk seines Vaters integrieren.

Von Tanja Ferrari

Wenn Simon Bamberger über die Gundelfinger Professor-Bamann-Straße geht, spürt er Vorfreude. Vor 15 Jahren hat der gebürtige Gundelfinger seine Heimat verlassen. Zunächst geht es für das Studium nach München, dann mit der Jugendliebe weiter nach Konstanz. Dort möchte er die Kulturszene aufwirbeln und ein integriertes Kulturzentrum schaffen. Sein Vorhaben, einen Raum für die Überraschung und das Miteinander zu verwirklichen, scheitert. Nun kehrt Bamberger gemeinsam mit seiner Familie zurück in den Landkreis Dillingen, um den elterlichen Betrieb in Gundelfingen zu übernehmen. Im Gepäck hat der 33-Jährige viele Visionen und Ideen. „Ich packe gerne an – bin kreativ, und am Ende muss etwas herauskommen“, sagt er.

