Gundelfinger Hotelier verfolgt Dieb über die B 16

Ein 56-Jähriger will einen Dieb stellen und liefert sich eine Verfolgungsjagd bis Günzburg. Doch der Flüchtige kann entkommen.

Ein bisher unbekannter Dieb ist am Montag, 3. Dezember, gegen 14.30 Uhr erwischt worden, als er sich bei der gerade unbesetzten Rezeption eines Gundelfinger Hotelbetriebs aufgehalten hatte. Er stahl nach Angaben der Polizei aus einer Geldbörse, die in einer Schublade aufbewahrt war, einen Geldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe. Als er von der Ehefrau des Hotelinhabers angesprochen wurde, verließ der Unbekannte das Hotel und flüchtete mit einem weißen Lieferwagen mit Augsburger Kennzeichen. Der 56-jährige Hotelbesitzer nahm mit seinem Wagen die Verfolgung auf. Diese ging über die Bundesstraße 16 bis nach Günzburg.

Verfolgungsjagd von Gundelfingen bis Günzburg

An der Kreuzung zur Augsburger Straße in Günzburg musste der Fahrer des Lieferwagens hinter einem Kleinbus auf der Linksabbiegespur wegen einer roten Ampel anhalten. Der 56-Jährige stellte seinen Wagen dicht hinter das Fahrzeug des Diebs, um diesen am Weiterfahren zu hindern. Zusätzlich stieg er laut Polizei aus und positionierte sich rechts neben dem Fluchtwagen, um einer Weiterfahrt über die Rechtsabbiegespur entgegenzuwirken. Davon unbeeindruckt steuerte der Unbekannte nach rechts und drängte den 56-Jährigen ab.

Dann fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Richtung Innenstadt, worauf ein aus Richtung Burgau nahender BMW-Fahrer eine Vollbremsung einlegen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weil der flüchtige Lieferwagenfahrer kurz zum Stehen kam, rannte der 56-Jährige hinterher und stellte sich vor das Fahrzeug. Er musste abermals zur Seite gehen, weil der aggressive Täter wieder auf das Gaspedal getreten hatte. Nach kurzer Verfolgungsfahrt durch den BMW-Fahrer verlor sich die Spur des Flüchtigen auf Höhe Parkstraße.

Es gibt eine Täterbeschreibung

Der Dieb konnte laut Polizei wie folgt beschrieben werden: etwa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, rundes Gesicht mit hoher Stirn, kurze blond-graue gelichtete Haare mit Seitenscheitel, bekleidet mit Jeans und heller Jacke. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

