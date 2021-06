Ein besonderes Kreuz in Gundremmingen

Die Gundremminger Familie Bacher kümmert sich seit Jahren um ein besonderes Kreuz.

Über den Tod hinaus dem Versprechen und Gelübde des Ehemannes und Vaters verpflichtet, sieht sich die Familie Bacher in Gundremmingen. Gattin Annemarie und Sohn Andreas mit Ehefrau Roswitha erneuerten das anlässlich des schwer erkrankten und 1967 verstorbenen Andreas Bacher sen. 1964 errichteten Kreuzes.

Ein sichtbares Bekenntnis an den Glauben in Gundremmingen

Dies stand ursprünglich etwas nördlicher „An der Hühle“ und wurde nach Ausbau der Straße nach Dürrlauingen an den Wasserhochbehälter versetzt. Pfarrer Thomas Schmid spendete in Anwesenheit des Ruhestandsgeistlichen BGR Richard Harlacher und Diakon Carlo Hackel nach einer umfassenden Sanierung erneut den kirchlichen Segen. „An Fronleichnam und um 15 Uhr zur Todesstunde des Herrn“, darauf wies Pfarrer Schmid besonders hin. Es sei ein Zeichen des Glaubens und Aufschauens an den Gekreuzigten. Damit wird auch ein sichtbares Bekenntnis an den Glauben abgelegt.

Mit Karl Schwarz, den Brüdern Josef und Richard Oberlander sowie mit Zimmerermeister Karl Oberlander hatte Andreas Bacher tatkräftige Unterstützer. Ihnen galt sein besonderes Vergelt‘s Gott.

