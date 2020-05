09:49 Uhr

Heizdecke löst Feuerwehreinsatz aus

Anstatt für einen wohligen Schlaf zu sorgen, weckt eine kokelnde Wärmedecke einen Dillinger am frühen Morgen.

In der Lindenstraße in Dillingen stellte am 8. Mai um 4.25 Uhr ein Hausbewohner fest, dass seine elektrische Heizdecke zu kokeln begonnen hatte. Die Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung verlassen, sodass keine Gefahr bestand. Durch die kokelnde Decke wurde außerdem die Matratze beschädigt. Die Feuerwehr Schretzheim, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, lüftete die Wohnung. Zu einem Sachschaden am Gebäude kam es nicht. (pol)

