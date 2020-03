vor 58 Min.

„Herbert und Schnipsi“ im Stadtsaal

Die Donau-Zeitung verlost Freikarten

Bayerns berühmtestes Kabarettisten-Ehepaar Claudia Schlenger-Meilhamer und Hanns Meilhamer alias „Herbert und Schnipsi“ gastiert mit seinem Programm Best-of: „Zeitreise mit Schlaglöchern“ im Stadtsaal von Dillingen. Das Programm besteht aus einem Rückblick auf ihre gemeinsamen 35 Bühnenjahre und da war vieles dabei, was den beiden noch immer gefällt. Und so werden sie bei ihrem Auftritt am 27. März ab 20 Uhr für ihr Dillinger Publikum nochmals ihre Lieblingsstücke spielen und ein bisserl was zu ihrer Entstehung erzählen.

Die Donau-Zeitung verlost für dieses Gastspiel von „Herbert und Schnipsi“ an ihre Leser fünf mal zwei Eintrittskarten am Mittwoch, 18. März, in der Zeit von 11 bis 11.10 Uhr unter der Telefonnummer 09071/794921. (dz)

beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter dz.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Themen folgen