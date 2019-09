vor 17 Min.

Hmm, lecker! So gelingt der perfekte Pfannkuchen

Leser haben uns zum Tag des Pfannkuchens ihre Lieblingsrezepte verraten. Eine Expertin aus Dillingen erklärt, wie die süßen und herzhaften Sünden ganz bestimmt gelingen.

Von Tanja Ferrari

Es duftet herrlich süß in der Küche von „Salzmann und Paul“ in Dillingen. Köchin Tatiana Schöpf taucht den Silikonpinsel in eine Schüssel mit Butterschmalz und bestreicht anschließend den Boden ihrer Bratpfanne. Sie dreht den Herd auf eine mittlere Temperatur und wartet gespannt ab. „Man sieht, wann das Fett warm ist. Erst dann kann man den Teig vorsichtig einfließen lassen“, sagt sie. Sie bereitet gerade einen Pfannkuchen zu. Zwar stehen die köstlich runden Fladen nicht auf der Speisekarte, doch für den heutigen Tag des Pfannkuchens hat Schöpf ihre Tricks rund um das beliebte Gericht verraten.

Ein guter Pfannkuchen braucht nur wenige Zutaten

Hauchdünn, fluffig, oder kross gebacken. Egal, ob mit Marmelade, Schokoladencreme oder herzhaft mit Schinken oder Champions – nur wenige Zutaten und der Pfannkuchen ist fertig. Ob es ein perfektes Rezept gibt, bezweifelt Schöpf. Die Köchin sagt: „Es kommt ganz auf die Vorlieben der jeweiligen Person an.“ Wer es süß mag, der gibt Zucker oder Zimt in den Teig. Wer die deftigere Variante bevorzuge, der greift auf Kräuter oder Salz zurück. „Bei der Frage, was einen guten Pfannkuchen ausmacht, gehen die Meinungen weit auseinander“, betont sie.

Der Teig sollte unbedingt eine halbe Stunde ruhen und darf nicht zu flüssig sein. Ansonsten halten die Pfannkuchen nicht zusammen. Bild: Tanja Ferrari

Der Pfannkuchen hat viele Varianten. Ob Pancake, Eierkuchen oder Crêpe: Auf den Teig kommt es an. Dabei sind die Zutaten denkbar einfach. Mehl, Eier, etwas Milch, eine Prise Zucker und Salz und einen Schuss Öl sollen miteinander vermischt werden. „Wichtig ist es, den Teig anschließend eine halbe Stunde ruhen zu lassen“, erklärt die Expertin. Nur so könne sich der „Kleber“ im Mehl entfalten, der den Pfannkuchen zusammenhält.

Ein Pfannkuchen mit Pflaumenkompott oder mit Pfifferlingen

Schöpf nimmt eine Kelle, taucht sie in den fertigen Teig und lässt den Inhalt langsam in die Pfanne laufen. Sie macht eine Drehbewegung und sieht zu, wie sich der Pfannkuchen verteilt. „Er darf nicht zu flüssig sein“, rät sie. Dann kommt das Wenden. Wer mutig ist, der kann es mit einem Wurf in die Luft versuchen. Weniger Abenteuerlustige greifen zu einem Pfannenwender. Die fertigen Pfannkuchen richtet Tatiana Schöpf auf einem Teller an. Parallel dazu hat sie Zucker in einer weiteren Pfanne karamellisiert und mit Rotwein abgelöscht. „Ich habe mir etwas Saisonales überlegt – Pflaumenkompott.“

Bei mittlerer Temperatur backt Schöpf die Pfannkuchen auf beiden Seiten goldgelb. Wer mutig ist, versucht es mit einem Wurf zum Wenden. Bild: Tanja Ferrari

Sie gibt die geschnittenen Früchte dazu und lässt alles aufkochen. „Idealerweise sollte der Pfannkuchen im Vordergrund stehen“, erklärt sie. Gerade jetzt in der Herbstzeit könne man vieles ausprobieren. Für herzhafte Genießer würde es sich beispielsweise anbieten, die Pfannkuchen mit Pfifferlingen zu füllen.

Auch unsere Leser haben lecker Ideen, was sich mit den goldgelben Köstlichkeiten anstellen lässt. Die besten drei Rezepte haben wir hier für Sie abgedruckt:

Quarkpfannkuchen von Astrid Ziemann aus Donaualtheim

„Dieses Lieblingsrezept stammt aus dem Buch ‘Kochen für Kinder’, das ich bei einer Fortbildung entdeckt habe“, verrät Astrid Ziemann aus Donaualtheim.

250 g Quark



250 g Gelbweizenmehl Typ 550



4 Eier



1 Prise Salz



¼ l Milch



¼ l - ½ l Mineralwasser



Butterschmalz zum Ausbacken



Alle Zutaten zu einem glatten Teig verrühren und anschließend in einer Keramikpfanne backen. Dazu gibt es selbstgemachte Marmelade oder Ahornsirup.

Der perfekte Pfannkuchen von Markus Fiala aus Gundelfingen

„Dieses Rezept gehört zu meinenabsoluten Lieblingsessen“, schreibt Markus Fiala aus Gundelfingen. Der gelernte Koch meint: „Egal ob mit Marmelade, Schinken und Käse, Hackfleischsoße, Grillgemüse oder kalt mit Frischkäse und Räucherlachs – Variationen gibt es unendlich viele.“

250 Gramm Mehl



450 ml Milch



110 ml Wasser



5 Eier



1 Prise Salz



Alle Zutaten vermischen und anschließend mit etwas Öl goldgelb ausbacken.

Lecker Crêpes mit frischen Früchten von Petra Gottschalk aus Gundelfingen

20 g Butter



80 g Mehl



120 ml Milch



40 ml Mineralwasser



1 P. Vanillezucker



1 Ei



1 Prise Salz



Die Butter im Wasserbad schmelzen und mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. Diesen dünn auf eine Crêpe-Maschine auftragen oder in einer Pfanne verteilen. Anschließend frische gemischt Früchte mit Orangenlikör marinieren und Sahne aufschlagen.

Themen folgen