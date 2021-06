Höchstädt

Höchstädt trauert um die frühere Wirtin der Glocke

So sieht die Glocke in Höchstädt heute aus. Hinten ist das Hotel zu sehen.

Plus Hermine Klinger, die ehemalige Wirtin der Glocke in Höchstädt, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. In einem war die begnadete Köchin ihrer Zeit weit voraus.

Hermine Klinger zählte zu den bekannten Persönlichkeiten in Höchstädt. Mit ihrem Mann Franz betrieb sie etwa drei Jahrzehnte lang die Traditionsgaststätte „Zur Glocke“ in der Friedrich-von-Teck-Straße. Jetzt ist Hermine Klinger, die von den meisten auch im Ruhestand immer noch als „Glockenwirtin“ tituliert wurde, gestorben. Die Nachricht hat in Höchstädt Trauer, aber auch dankbare Erinnerungen hervorgerufen.

