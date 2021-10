Höchstädt

vor 34 Min.

Höchstädt trauert um die gute Seele der Kolpingbühne

Doris Giggenbach war die gute Seele der Kolpingbühne in Höchstädt. Die begabte Laienschauspielerin ist am 1. Oktober gestorben.

Plus Doris Giggenbach war die gute Seele der Kolpingbühne und eine beliebte Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt. Sie ist im Alter von 65 Jahren an einer heimtückischen Krankheit gestorben.

Von Berthold Veh

Seit Mitte August fiebern die Schauspielerinnen und Schauspieler der Höchstädter Kolpingbühne der Theaterpremiere am 23. Oktober entgegen. Die Komödie „Gelegenheit macht Diebe“ kommt in dieser Saison acht Mal zur Aufführung. Die Vorfreude auf das Spektakel ist in diesem Jahr aber wegen einer traurigen Nachricht getrübt: Doris Giggenbach, die zu den bekanntesten Schauspielerinnen der Kolpingbühne zählte, ist nach einer schweren, heimtückischen Krankheit am 1. Oktober im Alter von 65 Jahren gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen