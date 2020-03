vor 21 Min.

„Höchstädt braucht die Umfahrung“

Die Freien Wähler plädieren für die Nordtangente

Nach der Veranstaltung vom Bund Naturschutz in Höchstädt über eine geplante Ortsumfahrung nehmen die Freien Wähler Höchstädt Stellung. In einer Pressemitteilung beklagen sie, eine längst überfällige Ortsumfahrung werde weiterhin verzögert.

Dass der Bund Naturschutz die Bahntrasse befürworte, sei nicht neu. Technisch und finanziell sei sicherlich manches machbar. Die Freien Wähler Höchstädt wundern sich jedoch, dass bei einer Tunnellösung ein äußerst gravierender Eingriff in das Grundwasser überhaupt keine Rolle spielt. Auch die unmittelbare Belastung der Bevölkerung durch Feinstaub sei reine Nebensache. „Und wenn jemand vom Flächenschutz spricht, dann sollte er auch die zahlreichen Maisanbauflächen als Monokultur nicht vergessen“, beschwert sich Hans Mesch, Stadtratsmitglied der Freien Wähler und Dritter Bürgermeister. Der Bau des Lückenschlusses sollte ursprünglich wegen der Fledermäuse verhindert werden, mit einer B16 in diesem Bereich hätten die Fledermäuse bzw. der Bund Naturschutz, so die Freien Wähler, offensichtlich kein Problem.

Was die genannten Kosten von 27 Millionen Euro anbelangt, so habe eine Nachfrage beim Bauamt Krumbach ergeben, dass rein für einen Tunnelbau mit Kosten von rund 40 Millionen Euro pro Kilometer zu rechnen sei.

Bei einer voraussichtlichen Länge von etwa 1,5 Kilometern wären dies allein 60 Millionen Euro. Von den restlichen Baukosten, den laufenden Unterhaltskosten und einer nur zweispurigen Lösung ganz zu schweigen. Die Freien Wähler sind sich einig: Höchstädt braucht dringend eine Verkehrsentlastung. Mit den sich abzeichnenden Erkenntnissen zum Wasserschutzgebiet ergibt sich sogar die Möglichkeit, die eigene Trinkwasserversorgung in deutlich verbesserter Form zu erhalten und gleichzeitig die B16-Umfahrung-Nord außerhalb des Wasserschutzgebietes und relativ gut entfernt von Wohngebieten zu realisieren. (pm)

