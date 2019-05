23.05.2019

Hofnachfolger: Gut ausgebildet und hochmotiviert

18 junge Landwirte bekommen Hofbäume. Bei all den Reden wird deutlich: Leicht haben sie es nicht.

Auf dem Bauerntag in Dillingen beschenkte der BBV-Kreisverband 18 junge Hofnachfolger mit Hofbäumen als Zeichen der Anerkennung für ihren Mut, ihre Treue zum bäuerlichen Berufsstand und ihren festen Willen, das Lebenswerk ihrer Eltern fortzuführen. Der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands, Karsten Schmal, sagte, auch an den jungen Landwirten liege es jetzt, den Naturschützern zu zeigen, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern Teil seiner Lösung ist.

Festlicher Einzug der BBV-Mannschaft

Eröffnet wurde der Bauerntag mit einem festlichen Einzug der BBV-Mannschaft, mitsamt der prächtigen neuen Vereinsfahne und der Neu-Ulmer Bauernkapelle, in den Dillinger Stadtsaal. Kreisobmann Klaus Beyrer sagte bei der Übergabe der Hofbäume, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb sei auch ein Baum auf Nachhaltigkeit und ein langes, Generationen übergreifendes Leben angelegt.

Beyrer räumte laut Pressemitteilung ein, dass der Wind den Bauern derzeit heftig in die Gesichter bläst. Die Kritik an der Landwirtschaft führte der Kreisobmann vor allem auf die Unwissenheit der Bevölkerung zurück. Das Volksbegehren zur Artenvielfalt habe gezeigt, dass es in der Gesellschaft Strömungen gebe, die den Bezug zur Realität verloren haben. Diese sehe nämlich so aus, dass in Bayern bereits die Hälfte der bäuerlichen Flächen, dem KULAP, dem Vertragsnaturschutzprogramm und verschiedenen Agrarumweltmaßnahmen, unterliegen. Beyrer appellierte an die Politik, das Begleitgesetz zum Volksbegehren so zu gestalten, dass die Bauern auch künftig noch vernünftig wirtschaften können.

Als stellvertretende Landrätin bedauerte Ingrid Krämmel, dass insbesondere kleinere bäuerliche Betriebe immer mehr um ihr Überleben kämpfen müssen. Umso mehr freute sich Krämmel, dass sich dennoch junge Menschen finden, die ihre Betriebe fortführen und weiterentwickeln wollen. Das verlange neben dem Mut zum Risiko auch ein starkes Durchhaltevermögen. „Die Gesellschaft braucht unsere Landwirte“, rief Krämmel den Hofnachfolgern zu. BBV-Direktor Walther Pittroff wies auf die zahlreichen Baustellen hin, mit denen sich der BBV beschäftigen muss.

Stürmische Zeiten für die Landwirtschaft

Der Dillinger Stadtrat und Vorsitzende des VLM Schwaben, Dietmar Reile, sah stürmische Zeiten für die Landwirtschaft. Diese würde ja gerne wieder größere Schritte vorwärts machen – „aber wie soll das funktionieren, wenn man die Gesellschaft gegen sich hat“? Reile bedauerte, dass die hervorragende Ausbildung der Bauern nicht mehr angemessen gewürdigt werde.

Alexander Jall, Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel, die den Dillinger Bauerntag unterstützt hatte, zog in seinem Grußwort Parallelen zwischen der Landwirtschaft und dem Bankenwesen. Beide Branchen würden in den Medien oft realitätsfern dargestellt. Sowohl die Geldinstitute als auch die Landwirtschaft seien einem anhaltenden Strukturwandel unterworfen, wie die ständig sinkende Zahl der selbstständigen Genossenschaftsbanken zeigt.

In seiner Festrede zum Dillinger Bauerntag befasste sich Karsten Schmal mit der „Landwirtschaft zwischen Marktrealität und Verbraucherwunsch“. Schmal agiert als Präsident des Hessischen Bauernverbands, als Vize- und Milchpräsident des Deutschen Bauernverbands und bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb. Zu allererst würdigte er die Leistung der Bäuerinnen: „Wenn ich sechs Tage von unserem Betrieb weg bin, läuft er reibungslos weiter, aber wenn meine Frau zwei Tage weg ist, dann bricht er zusammen.“

Preisdruck aus dem Lebensmitteleinzelhandel

Als Triebfedern des Strukturwandels nannte Schmal den Preisdruck aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die zunehmend strengen Umwelt- und Tierschutzauflagen und nicht zuletzt die öffentliche Diskussion um die konventionelle Landwirtschaft. Wichtig seien internationale Handelsabkommen, die gleiche Standards setzen. Die Landwirtschaft müsse neue Ideen entwickeln, wie es andere Länder, beispielsweise Irland mit seiner Milchwirtschaft, vormachen. „Der Wurm muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken“, sagte Schmal mit Verweis auf die veränderten Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung.

Auf der anderen Seite gelte es, dem Verbaucher klar zu machen, dass zusätzliche Leistungen auch Zusatzkosten verursachen. „Die deutschen Bauern können alles, aber nicht zum Nulltarif.“ Geschlossen wurde der Dillinger Bauerntag von Kreisbäuerin Annett Jung, die auf die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Landfrauen zu sprechen kam. „Wir werden darin nicht müde, weil wir unsere Höfe lieben und sie an die kommende Generation weitergeben wollen.“ (pm)

