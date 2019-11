vor 14 Min.

In Bächingen hat eine Beleidigung Konsequenzen

Weil er sich im Whatsapp-Chat beleidigt fühlt, verpasst ein 18-Jähriger dem Verursacher eine Abreibung. Die Streithähne müssen beide ins Krankenhaus.

Ein 18-Jähriger ist in seinem Whatsapp-Chat beleidigt worden und hat sich deshalb dazu entschlossen dem Verursacher eine Abreibung zu verpassen. Er suchte den 58-Jährigen am Donnerstag gegen 23.50 Uhr in seinem Haus im Frühlingsweg in Bächingen auf, wie die Polizei berichtet.

Wie es zu dem Vorfall in Bächingen kommen konnte

Der 18-Jährige trat zunächst gegen das geparkte Auto des 58-Jährigen und verursachte an diesem eine Delle. Danach schlug er die Verglasung der Haustüre und die des Windfangs am Haus des 58-Jährigen ein.

Als es zu einer Rangelei zwischen den Streithähnen kam, zog sich der 58-Jährige eine Fraktur des Sprunggelenks zu. Er musste mit einem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Täter flieht erst

Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige zunächst geflohen, konnte aber im Krankenhaus Günzburg aufgegriffen werden. Dort ließ er sich aufgrund einer Schnittverletzungen behandeln.

Ein anschließender Alkoholtest des 18-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der von ihm verursachte Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Auch der 58-Jährige wurde wegen Beleidigung angezeigt. (pol)

