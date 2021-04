vor 56 Min.

Jetzt impfen auch Hausärzte aus dem Kreis Dillingen gegen Corona

Im Kampf gegen das Coronavirus sind jetzt auch die Hausärzte im Einsatz und impfen – in ihren Praxen und bei Hausbesuchen, wie hier Dr. Herbert Nuber in Binswangen.

Plus Die Nachfrage bei den Allgemeinmedizinern ist groß. In der Gemeinschaftspraxis in Buttenwiesen etwa herrscht nun Ausnahmezustand. Warum alles nicht so einfach ist, erklärt ein Dillinger Arzt.

Von Benjamin Reif und Cordula Homann

Gute Nachrichten: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist von 77,7 auf 67,3 gesunken, die Zahl der aktiven Fälle sank von 133 auf 130. Insgesamt drei weitere Fälle der britischen Corona-Mutation B 1.1.7 sind aufgetaucht (insgesamt 222). Und immer mehr Menschen im Landkreis Dillingen werden gegen das Coronavirus geimpft. Am Mittwoch hatten knapp zwölf Prozent der Landkreisbürger eine Erstimpfung erhalten, rund sechs Prozent auch die Zweitimpfung. Inzwischen kann man sich nicht nur im Wertinger Impfzentrum, sondern auch beim Hausarzt impfen lassen – und viele Patienten wollen das offensichtlich.

