Junger Mann fährt sturzbetrunken Auto

Über zwei Promille Alkohol hatte ein junger Mann im Blut, der am Samstagabend in Schondorf gegen eine Polizeistreife fuhr. Er musste mit Gewalt aus dem Auto geholt werden, dass er sich einfach von einem Bekannten genommen hatte.

Ein 23-Jähriger war so betrunken, dass er nicht ohne Hilfe stehen konnte. Deshalb landete er in der Ausnüchterungszelle.

Ein 23-jähriger Mann ist am Samstag kurz nach Mitternacht in den Kombi seines Chefs eingestiegen und damit von Dillingen in Richtung Höchstädt losgefahren – und das betrunken. Eine aufmerksame Zeugin machte eine Polizeistreife auf den Vorfall aufmerksam. Der Fahrer sollte dann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit in der Großen Allee in Richtung Höchstädt davon.

Er torkelte und konnte nicht alleine stehen

Nachdem er mehrere Verkehrsinseln überfahren hatte und deutliche Schlangenlinien fuhr, konnte er mit Unterstützung einer weiteren Streife angehalten werden, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Der Fahrer stieg danach torkelnd aus dem Kombi aus. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Am Kombi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nachdem der Fahrer nicht mehr fähig war, alleine zu stehen, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. (pol)

