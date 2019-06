vor 5 Min.

Kieferbruch auf Nachtumzug: Bewährung für 23-jährigen Schläger

Ein Mann soll einer Frau beim Dillinger Nachtumzug an den Po gefasst haben. Dann eskaliert die Situation - und ein 22-Jähriger erleidet einen Kieferbruch.

Ein brutaler Vorfall beim Dillinger Nachtumzug im vergangenen Jahr landete nun vor Gericht. Ein heute 23-Jähriger aus dem Kreis Aichach-Friedberg wurde beschuldigt, einem 22-Jährigen den Kiefer gebrochen zu haben. Nach Angaben des Dillinger Amtsgerichts soll der Mann zunächst einer Frau an den Po gefasst haben.

Opfer musste sich zweimal operieren lassen

Als die Frau zusammen mit einer Freundin den Mann zur Rede stellte, schubste dieser eine der Frauen weg und gab der anderen eine Ohrfeige. Diese ließ das nicht auf sich sitzen und holte ihren Freund zu Hilfe, einen 22-Jährigen aus dem Großraum Augsburg. Dann eskalierte die Situation. Der 23-Jährige schlug dem hinzugezogenen Freund mit der Faust derart heftig ins Gesicht, dass sich dieser einen Kieferbruch zuzog. In der Folge musste sich das Opfer laut Gericht zwei Operationen unterziehen.

Dillinger Nachtumzug: Täter muss Schmerzensgeld zahlen

Das Amtsgericht verurteilte den Angeklagten nun zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Außerdem muss der Mann Schmerzensgeld an die Betroffenen zahlen – 1400 Euro an den 22-Jährigen, dem er den Kiefer brach, und 400 Euro an die Frau, die er ohrfeigte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (ands)

