Klangwelten von berückender Schönheit

Der Gitarrist Roberto Legnani begeisterte einmal mehr in der Alten Synagoge in Binswangen.

Der Gitarrist Roberto Legnani wird in Binswangen erneut begeistert aufgenommen. Das Charisma und die Ausdruckskraft des Künstlers ziehen die Hörer in Bann.

Von Margot Sylvia Ruf

Er war wieder da, der im In- und Ausland renommierte Gitarrist Roberto Legnani. Seit vielen Jahren kommt er in die kleine Synagoge in Binswangen, um von seiner Spielleidenschaft und seinem großen musikalischen Können Zeugnis abzulegen.

Die Ausdruckskraft und das Charisma des Künstlers wurden von einem sachkundigen Publikum bewundert. Die Beifallsbekundungen bewiesen, dass das Programm sorgfältig und abwechslungsreich gestaltet worden war. Eine Hommage an die klassische Gitarre und ihr grandioses und natürliches Klangspektrum geriet zu einem außergewöhnlichen Sonntagsvergnügen in der Alten Synagoge, die als einer der schönsten Konzertsäle im Landkreis Dillingen gilt.

Er zieht das Publikum sofort in Bann

Die untergehende Wintersonne malte noch eine kleine Weile lang goldene Kringel auf das Podium, auf dem Roberto Legnani sein Publikum sofort in den Bann zog. Der Meister der Klangreinheit mit der langjährigen Konzerterfahrung leitete mit der „Entrada al Generalife y Romanza Espanola“ das musikalische Ereignis ein.

Der Generalife (Garten des Erkennenden), von dem auf den Schwingen der Musik erzählt wird, ist eine der ältesten erhaltenen maurischen Gartenanlagen in Granada. Die orientalische Tonmalerei des Stückes öffnet eine Pforte zu einer anderen Welt.

Gitarrenmusik nicht mehr so ganz en vogue?

Als die Melodie einst auch zu einer Filmuntermalung avancierte, begann in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts die klassische Gitarre einen Höhenflug. Heute sei sie leider nicht mehr so ganz en vogue, hat Roberto Legnani einmal im Gespräch bedauert.

„Asturias“ von Isaac Albeniz (1860 bis 1909), der ein bedeutender Exponent der Renaissance spanischer Musik war, begeisterte die Konzertbesucher besonders. Der Komponist ist auch für seine Klavierwerke berühmt geworden. Und er hat einen substanziellen Beitrag zur Erweiterung des Gitarrenrepertoires geliefert. Zu den Highlights im Programm von Legnani zählte „La Catedral“ von Agustin Barrios Mangore, einem Komponisten aus Paraguay. Der dritte Satz „Allegro Solemne“ beinhaltet hauchzarte Klänge, die wie Seidenfäden in der Luft schweben. Legnani beweist hier sein großes musikalisches Einfühlungsvermögen und seine unglaubliche Präzision. Erwartet wird vom Publikum immer wieder gespannt die Eigenkomposition „Moods from the Song of King David“, mit der der Gitarrenvirtuose seine breit gefächerten Fähigkeiten beweist.

Francisco Tarrega (1852 bis 1909) hat „Recuerdos de la Alhambra“ komponiert und damit dem mächtigen Maurenschloss bei Granada ein musikalisches Denkmal gesetzt. Das romantische Charakterstück ist signifikant für sein künstlerisches Schaffen und bereicherte das Konzertprogramm.

Lautstarker Beifall am Ende des Konzerts

Große Freude löste beim Auditorium die Folge von Arrangements aus unterschiedlichsten Ländern Südamerikas aus. Suiten des Italieners Mauro Giuliani (1781 bis 1829) „Le Rossiniane“ und von Dietrich Buxtehude (1637 bis 1707) rundeten das musikalische Ereignis in der Alten Synagoge glanzvoll ab. Das Publikum dankte Roberto Legnani mit einem lautstarken Beifall.

