vor 57 Min.

Kulinarische Reise mit dem Kulturring

Italien und Irland in Dillingen erleben

Bereits seit vielen Jahren pflegt die Stadt Dillingen eine herzliche Gemeinschaft zu den internationalen Partnerstädten Bondeno in Italien und Naas in Irland. Anlässlich der Dillinger Kulturtage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Die Donaustädte und ihre Partner“ stehen, lädt der Kulturring Dillingen nun die Vertreter dieser beiden internationalen Partnerstädte zu einem musikalisch-kulinarischen Abend in die Donaustadt ein.

Unter dem Leitgedanken „Insieme-Togehter“ kommt es am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal deshalb zu einer Zusammenkunft von Vertretern der Partnerstädte Bondeno und Naas sowie den Bürgern aus Dillingen. Dieser Abend soll den Besuchern die Kultur, Küche und Traditionen der beiden Länder im Stadtsaal näherbringen und das Gemeinschaftsgefühl vermitteln, welches Dillingen mit seinen Partnerstädten seit jeher aktiv lebt und pflegt.

Die Besucher können sich, so teilt der Kulturring mit, auf einen abwechslungsreichen Abend mit vielen Überraschungen freuen. So reisen die Gäste aus Italien zusammen mit dem italienischen Musikduo „Laura Lena & Franco Danieli“ an, die mit original italienischen Klängen den Besuchern das Gefühl von Süden und italienischer Lebensfreude vermitteln. Die Gäste der italienischen Partnerstadt werden traditionelle Spaghetti Carbonara und Tagliatelle al Ragù zubereiten und so für einen wahren Gaumenschmaus sorgen. Die Herstellung der traditionellen Tagliatelle können die Gäste bereits vor Beginn des Konzertes um 18.30 Uhr im Stadtsaal bestaunen und sich die Tricks und Kniffe der italienischen Küche vorführen lassen, heißt es in der Pressemitteilung.

Und auch die Partner aus Irland haben sich nach Auskunft des Kulturrings einiges ausgedacht. So will die Musikgruppe „The Irish Hooley“, die extra aus Irland anreist, mit traditionellem Gesang, Musik und Tanz das irische Lebensgefühl nach Dillingen bringen. Irische Klänge gepaart mit typisch irischem Step-Tanz sollen die Besucher so nicht lange auf ihren Plätzen halten. Und auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. So bereiten die Gäste aus Naas für die Besucher ein traditionelles „Irish Stew“ zu.

Dieser Eintopf mit Lammfleisch, Grünkohl, Zwiebeln und Karotten ist ein besonderes Geschmackserlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Abgerundet wird der Abend mit landestypischen Getränken aus Italien und Irland wie etwa Grappa, Wein, Prosecco oder Guinness und Whiskey. (pm)

